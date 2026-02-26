Prisión permanente por matar de 50 puñaladas a su compañero de piso en silla de ruedas

Condenado a prisión permanente revisable por asesinar a su compañero en silla de ruedas en Puente de Vallecas tras 50 puñaladas

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión permanente revisable a Hugo Enrique U. R., de 74 años y nacionalidad chilena, por el asesinato de su compañero de piso, Abbas T. El F., una persona con discapacidad que utilizaba silla de ruedas. El crimen ocurrió en 2024 en una vivienda de Puente de Vallecas, donde la víctima recibió 50 puñaladas.

El tribunal considera probado que se trata de un asesinato de persona especialmente vulnerable, ya que la víctima padecía un síndrome medular que le impedía defenderse. La agresión fue sorpresiva y súbita, y se produjo cuando el hombre se encontraba sentado en su silla de ruedas.

Según los hechos probados, todo ocurrió la mañana del 30 de julio de 2024

En un domicilio de la calle Bulevar de la Naturaleza, el acusado atacó a la víctima con un cuchillo de cocina, causándole múltiples heridas en el cuello, el pecho y la cabeza, algunas de hasta 20 centímetros de profundidad, una de ellas en el corazón. Los forenses confirmaron que murió instantes después por una hemorragia masiva.

Tras el crimen, el acusado acudió voluntariamente a comisaría y confesó los hechos

Aunque el tribunal aprecia la atenuante de confesión, entiende que no evita la imposición de la máxima pena prevista en el Código Penal para estos casos.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar con 98.730 euros a cada uno de los dos hijos menores de la víctima, con la misma cantidad a la esposa, y con 16.500 euros a la hermana. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.