Al menos seis personas han resultado heridas tras caer un falso techo en un bar de Galdakao, Bizkaia

Un total de seis personas han sido trasladadas al Hospital este viernes por la tarde tras resultar heridas al caer sobre ellas parte del falso techo de un bar ubicado en la plaza Lehendakari Agirre del municipio vizcaíno de Galdakao.

Una llamada ha alertado a los servicios de emergencia y a los agentes de seguridad de que se había producido un accidente en un bar de Bizkaia. Un falso techo de la localidad se ha desprendido por motivos que aún se desconocen y ha dejado heridas a al menos seis personas.

Los heridos tuvieron que ser trasladados a diferentes centros hospitalarios para ser atendidos por las heridas y lesiones que les causó el aplastamiento del falso techo. Por el momento las autoridades no han confirmado nada más sobre el estado actual de los heridos, tampoco sobre sus identidades.

Los heridos han tenido que ser trasladados al hospital

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, el siniestro ha ocurrido a las siete y cuarto de la tarde, y al lugar se han desplazado ambulancias para asistir a varias personas que han resultado heridas o contusionadas. Dos de ellas han precisado su traslado al hospital de Cruces y otras cuatro al hospital de Galdakao.

Por su parte, los bomberos se han trasladado al local hostelero para revisar la estabilidad del techo afectado y, en su caso, apuntalarlo para evitar más siniestros. Dos personas han sido trasladadas a un hospital y las restantes a otro. Los médicos han evaluado su situación y les han tratado las contusiones provocadas por el desprendimiento del techo.

Las autoridades investigan por qué se ha provocado el desprendimiento de este falso techo del local donde se encontraban las personas que han resultado heridas. No han comunicado ninguna primera hipótesis sobre lo sucedido y el bar tampoco ha emitido ningún comunicado hablando sobre lo sucedido.