Iván Sevilla 01 MAR 2026 - 12:27h.

El accidente de tráfico se produjo a las 2:30 horas en la carretera A-357 a su paso por Ardales, Málaga

Otros dos jóvenes de 20 años, el conductor y el copiloto del turismo, resultaron heridos en el siniestro

MálagaUn joven de 19 años ha muerto este 1 de marzo en un accidente de tráfico tras caer por un terraplén después de que el coche en el que viajaba se desviase, a su paso por Ardales (Málaga).

Según ha detallado el 112 de Andalucía, el siniestro se produjo poco antes de las 2:30 horas de la madrugada concretamente en el kilómetro 20 de la carretera A-357, en el término municipal ardaleño.

Emergencias recibió una llamada en la que se informaba del suceso por salida de la vía de un turismo con varias personas. Una de ellas se había precipitado por un desnivel.

Hasta el lugar se movilizaron sanitarios del 061, agentes de Guardia Civil y miembros de los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, desde el parque de Campillos.

Dos jóvenes de 20 años heridos también

Los equipos de rescate y extinción de incendios trasladaron al 112 que el ocupante del asiento trasero del automóvil había fallecido in situ, sin poder salvarle ya la vida los médicos desplazados.

Después de su caída por un terreno con pendiente de unos cinco metros, había sufrido graves heridas y lesiones que le ocasionaron la muerte. Otros dos ocupantes del coche habían resultado heridos también.

Se trataba de dos jóvenes de 20 años, el conductor y el copiloto, que tuvieron que ser atendidos y evacuados al Hospital Clínico Universitario de Málaga capital.