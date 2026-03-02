Claudia Barraso 02 MAR 2026 - 19:13h.

La Policía Local de Palma ha denunciado a una conductora que utilizaba la tarjeta de discapacidad de un familiar que murió en 2022

Denunciado el conductor de un furgón fúnebre que circulaba por la A-4 sin una rueda

Compartir







La Policía Local de Palma ha denunciado a una mujer de 75 años que utilizaba la tarjeta de discapacitado de un familiar que falleció en 2022 para poder aparcar en los sitios reservados.

Durante un dispositivo de control de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad, los agentes encontraron un vehículo estacionado en una de estas plazas cuya tarjeta estaba caducada desde abril de 2024. El caso fue detectado por el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) el pasado 19 de febrero, según ha recogido el 'Diario de Mallorca'.

Desde entonces y, tras realizar varias investigaciones hasta dar con la dueña del automóvil, los agentes dieron con la conductora. Entonces, pudieron verificar que el titular de la tarjeta había fallecido en junio de 2022 y desde entonces la mujer llevaba posicionando la tarjeta en el salpicadero y aparcando en estos sitios.

La mujer reconoció que sabía que estaba caducada

Cuando los agentes dieron con ella y le interrogaron sobre lo sucedido, la conductora reconoció que sabía que no podía utilizar la tarjeta y que además era conocedora de que estaba caducada. La mujer de 75 años reconoció los hechos a los agentes.

La Policía Local procedió a establecer la denuncia correspondiente por infracción de la Ley de Accesibilidad. Un tipo de conductas que pueden acarrear una multa e incluso responsabilidades penales. Se desconoce que tipo de infracción ha tenido que abonar la conductora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras lo sucedido, los agentes han querido recordar que este tipo de infracciones suponen elevadas multas e incluso asumir algunas responsabilidades penales. Así mismo, explican que hacer uso indebido de estos espacios reservados y documentos, perjudica de manera grave el derecho a la movilidad de las personas que realmente lo necesitan.