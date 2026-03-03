A la mujer le impedían aprender castellano para que no se relacionase con otras personas

La Guardia Civil consideró que la víctima podría estar en situación de vulnerabilidad por falta de arraigo familiar

Un varón ha sido detenido en la comarca zamorana de La Guareña como supuesto autor de un delito de VioGén con los agravantes de detención ilegal, coacciones, control, acoso, amenazas y maltrato físico y psicológico hacia una mujer que estaba retenida en su vivienda contra su voluntad y que ha sido rescatada por la Guardia Civil.

Según ha informado la Benemérita, la Guardia Civil de Zamora recibió una llamada de Serprotec que comunicó que había recibido la declaración de una mujer extranjera en la que explicaba que residía con su marido y con familiares en una localidad de la comarca de La Guareña. En dicha llamada, la mujer confesó estar recibiendo malos tratos mientras permanecía encerrada en el domicilio sin poder salir.

Le impedían aprender castellano

A la llegada de las patrullas comisionadas para la asistencia, observaron en la calle varios enseres domésticos arrojados a la vía pública y una mujer que reclamaba asistencia asomada a una ventana a través del segundo piso de la vivienda.

Según han relatado las mismas fuentes, la persona, que no entiende ni habla el castellano, interactuó con los agentes con traducción directa a través del teléfono móvil, realizada con un traductor del Servicio de Emergencias 112.

La mujer auxiliada indicó que estaba encerrada en la vivienda y aseguró que se encontraba en ese domicilio retenida contra su voluntad a lo que, añadió, le impedían aprender castellano para que no se relacionase con otras personas.

Colaboración de los bomberos

En el momento de la intervención, sus familiares se habían ido a trabajar. La Guardia Civil consideró que la víctima podría estar en situación de vulnerabilidad por falta de arraigo familiar y desconocimiento total de idioma.

Los agentes intervinientes solicitaron la colaboración de Bomberos para poder sacar a la solicitante del domicilio sin poner en riesgo su integridad física. Un equipo de bomberos de Toro, e Zamora, acudió al lugar para colaborar en el auxilio y facilitó la bajada de la mujer por una de las ventanas de la vivienda, tras lo que se activaron los protocolos propios de estos ilícitos penales.

Posteriormente se procedió a la detención de un varón y puesta a disposición judicial, como supuesto autor de un delito de VioGén.