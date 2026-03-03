El hijo de la víctima encontró el cadáver de su madre, la casa revuelta y se dio cuenta de que faltaban joyas de oro

La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido

Compartir







CártamaLa investigación en relación con el hallazgo de un cadáver de una mujer con signos de violencia en el interior de una vivienda en el municipio malagueño de Cártama descarta, en principio, que se trate de violencia de género, según han informado fuentes cercanas al caso.

La Guardia Civil continúa con la investigación para esclarecer lo sucedido. Cabe recordar que el cadáver de la mujer fue hallado este pasado lunes.

El hijo encontró el cadáver de su madre y la casa revuelta

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 13.35 horas un aviso alertando de una mujer muerta en una vivienda de Cártama, por lo que de inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios, que confirmaron que la mujer fallecida tenía 66 años.

Por otro lado, otras fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press precisaron que el interior de la vivienda en el que encontró el cadáver estaba revuelto. Así lo confirma también el medio local Diario Sur, que tras llegar a casa para comer después de haber pasado la noche fuera, encontró el cadáver de su madre, la casa revuelta y se dio cuenta de que faltaban joyas de oro.

Según este citado medio, las primeras investigaciones apuntan a un robo, y la mujer habría recibido un fuerte golpe en la cabeza. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para la práctica de la autopsia, que arrojará datos concretos sobre su fallecimiento.