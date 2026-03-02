La Guardia Civil investiga el hallazgo de una mujer muerta en un yate en el puerto de Palma
El médico forense no apreció signos de violencia en el cuerpo y los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia
La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de unos 45 años en el interior de un megayate atracado en el puerto de Palma. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación del hallazgo, del cual se dio el aviso a última hora de este domingo.
Tal y como informa 'Diario de Mallorca', el cuerpo de la víctima, que formaba parte de la tripulación del barco, fue hallado en uno de los camarotes. El médico forense no apreció signos de violencia en el cuerpo y los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia, que se practicará en las próximas horas.
Según informaron fuentes al citado medio, el hallazgo se produjo en el megayate Lind, una embarcación de lujo de 52 metros de eslora que está amarrada en el Moll Vell, en el puerto de Palma.
El cuerpo fue hallado por los compañeros de la mujer
Desde la embarcación alertaron de que una mujer estaba inerte en el interior de uno de los camarotes. Los servicios sanitarios acudieron al lugar, pero ya solo pudieron certificar su muerte, que fue notificada al juzgado de guardia de Palma.
Un médico forense y agentes de la Guardia Civil acudieron al megayate e iniciaron una investigación para tratar de determinar lo ocurrido. El forense examinó el cadáver, de unos 45 años, y que trabajaba en la embarcación.
Por su parte, los agentes llevaron a cabo una inspección ocular del camarote en el que apareció el cadáver y tomaron declaración a posibles testigos. El cuerpo fue hallado por los compañeros de la mujer, que acudieron a su estancia al no tener noticias de ella durante horas.