Corrales (Zamora)La Guardia Civil ha localizado en la localidad zamorana de Corrales del Vino a un vecino de Salamanca que figuraba desaparecido desde mediados de febrero, según informan fuentes del Instituto Armado.

Los agentes llevaban unos días peinando la zona después de las advertencias de los vecinos del pueblo, que habían alertado de la presencia de una persona con características físicas correspondientes a las de este individuo: unos treinta años, 1,70 metros de altura y pelo castaño.

El cadáver del hombre fue hallado el martes entre la maleza

El hombre, que estaba entre las personas buscadas por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, fue hallado finalmente este martes en las inmediaciones del pueblo, a unos 500 metros, en un lugar donde guardaba enseres personales y comida. Los agentes tuvieron que perseguir al hombre, que huyó campo a través y se escondió entre la maleza de un riachuelo al percatarse de su presencia.

El hombre se quedó en una zona de difícil localización y acceso y fue indispensable la presencia del equipo Pegaso de la Guardia Civil, así como el uso de dron con cámara térmica. La operación finalizó pasadas las 22:00 de la noche.

Minutos después, el individuo fue trasladado al centro de salud de Corrales del Vino para su valoración médica, y posteriormente fue trasladado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, donde fue derivado a la parte de Psiquiatría del Complejo Asistencial, ubicada en el Hospital Provincial.