Carlos Plá Valencia, 05 MAR 2026 - 17:07h.

El vehículo ha quedado volcado boca abajo y el maquinista del convoy que circulaba por la vía ha frenado el tren aunque ha colisionado con el coche

La caída de un coche a las vías del TRAM de Alicante en las inmediaciones del Montíboli, ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en la Línea 1 entre Cala Piteres y Villajoyosa (Alicante), según han informado el Tram de Alicante y el Consorcio Provincial de Bomberos.

Por motivos que no han trascendido, el vehículo se ha precipitado desde varios metros de altura y ha quedado volcado boca abajo en medio de las vías del tren. El maquinista del convoy que cubría la línea en esos momentos, ha podido detectar a tiempo el coche y ha conseguido frenar casi por completo, aunque finalmente se ha producido una pequeña colisión con el vehículo.

Afortunadamente, la rápida intervención del maquinista ha evitado que se hayan producido heridos entre los pasajeros del tren. Además, el conductor del coche, ha sido capaz de salir del vehículo por su propio pie tras el accidente.

Interrumpida la circulación

Una vez se ha comprobado que no había heridos, los trabajos de los bomberos desplazados desde el parque de Benidorm se han centrado en la retirada del vehículo para poder retomar el tráfico en la vía, que ha estado interrumpido durante tres horas. En ese tiempo, el servicio de TRAM ha habilitado un servicio alternativo de autobús para su línea 1 entre El Campello y Creueta para atender a los pasajeros que utilizan la línea.

Finalmente, sobre las 15 horas se ha conseguido restablecer el servicio en su totalidad y los trenes circulan con normalidad.