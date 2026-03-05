Un matrimonio y sus cinco hijos desalojados tras okupar una casa de una anciana hospitalizada en La Laguna

La usurpadora argumentó en el juicio que la anciana le dio permiso, pero cambiar la cerradura y contratar una alarma, la dejó en evidencia

Trepa por un andamio para okupar un cuarto piso en Castelldefels, Barcelona: "Estoy dentro"

Ha tenido que pasar todo un año para que un matrimonio y sus cinco hijos hayan sido desalojados de una casa que okuparon cuando su propietaria, una anciana de 87 se encontraba hospitalizada. La familia cambió la cerradura de la vivienda y llegó a contratar un sistema de seguridad con alarma.

El caso causó una total indignación en el barrio de la de la Ciudad de los Adelantados en La Laguna. Tal fue así, que fueron los vecinos de la anciana, que no tenía familia que la pudiera ayudar, decidieron intervenir y denunciaron la okupación ante las autoridades. El caso llegó a juicio y la sentencia fue clara: se había producido un delito leve de usurpación por lo que se ordenó el desalojo del inmueble y su restitución a la legítima propietaria. Y una multa de 540 euros.

La mujer argumentó en el juicio que la anciana le dio permiso, pero cambiar la cerradura, la dejó en evidencia

La mujer que había usurpado de la vivienda había declarado que la anciana le había dado permiso para estar en la vivienda mientras ella se encontraba en el hospital, algo que la mujer negó por videconferencia desde el hospital. La usurpadora de la vivienda dijo que visitaba a la anciana y que tenían una relación de confianza y mostró un vídeo de ambas en el centro sanitario. Incluso llegó a simular que la ciudaba, algo que se demostró falso.

La juez consideró que en ese vídeo no se dejaba constancia del consentimiento de la anciana y que lo que sí quedaba patente es que la mujer abusó y se aprovechó sin ningún remordimiento de la situación de vulnerabilidad de la mujer de 87 años. La 'mala intención, de la joven quedaba patente, según la jueza, al hablar cambiado la cerradura de la casa y haber puesto una alarma.

Hoy, según ha adelantado el diario El Día, la opinión de Tenerife, se ha ejecutado el desalojo. Una comitiva judicial acudió al inmueble para hacer efectiva la resolución con el apoyo de agentes de policía. Las llaves de la casa han quedado depostidado en el juzgado a la espera de que la anciana, que aún permanece en el hospital, pueda recogerlas. La solidaridad de sus vecinos le han permitido recuperar su hogar.