Asun Chamoso 03 MAR 2026 - 14:55h.

La nueva sala de coordinación de los Mossos d'Esquadra está adaptada para gestionar las emergencias del siglo XXI

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han presentado su nueva Sala de Coordinación Policial en el Mobile World Congress en Barcelona. "Un espacio avanzado diseñado para dar una respuesta más eficaz, ágil y tecnológica a los nuevos retos de seguridad y emergencias del país", según explican en un comunicado. Una sala, que por primera vez, va a monitorizar las redes sociales y otras plataformas digitales para obtener información en tiempo real.

La nueva sala, liderada por la Comisaría General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es un salto cualitativo en el modelo de coordinación policial. Va más allá de la gestión tradicional de incidentes policiales y se adapta a un contexto global en el que las emergencias como apagones energéticos a gran escala, desastres naturales de alta intensidad, accidentes ferroviarios o crisis sanitarias que necesitan respuestas rápidas, integradas y de gran capacidad tecnológica.

Por primera vez, se va a incorporar a esta sala del futuro una herramienta específica para integrar información procedente del ámbito digital. Es un prototipo desarrollado internamente que monitoriza en tiempo real incidentes, alertas y contenidos relevantes compartidos en redes sociales y otras plataformas digitales.

Esta nueva capacidad reforzará la detección precoz y la anticipación, convirtiendo la sala en un espacio donde confluyen información física y digital, mejorando la precisión y rapidez de la respuesta policial.

Gestión de imágenes

Al nuevo espacio se añade un nuevo sistema para la gestión conjunta de medios aéreos y marítimos, reforzando la coordinación operativa entre unidades y recursos especializados.

Otro elemento central serán las imágenes operativas, una de las principales fuentes de información de cualquier Centro de Coordinación (CECOR) desde donde se gestiona las emergencias. La nueva sala incorpora tecnología para absorber, ordenar y analizar inteligentemente grandes volúmenes de datos visuales, mejorando su capacidad de respuesta en tiempo real.

Actualmente, el volumen de imágenes ha crecido de forma exponencial por el aumento de cámaras fijas, sensores en infraestructuras, dispositivos en vehículos policiales y cámaras personales de los agentes.

El proyecto apuesta por la innovación, pero también incorpora la conciencia de que la tecnología puede generar dependencia y vulnerabilidades. Por eso, está pensada para ser robusta y operativa incluso en situaciones adversas.

Protección de aeropuertos de drones intrusivos

La policía catalana también ha presentado una solución tecnológica diseñada para proteger los aeropuertos ante el riesgo que puede suponer, para la actividad en los aeropuertos, el vuelo de un dron no autorizado.

El sistema Kuppel de los Mossos d'Esquadra ofrece una respuesta integral basada en la detección y la neutralización selectiva cuando un dron pueda interferir de forma ilegal en un aeropuerto.