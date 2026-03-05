La investigación está judicializada y trata de determinar las causas del colapso de la pasarela para dirimir posibles responsabilidades

El 112 recibió avisos de que la pasarela hundida en El Bocal estaba en mal estado antes de la tragedia

La tragedia ocurrida junto a la playa de El Bocal, en Santander, donde el derrumbe de una pasarela al paso de un grupo de siete estudiantes de entre 19 y 22 años ha dejado el trágico balance de cinco jóvenes muertos, una desaparecida y una única superviviente, permanece bajo investigación. Con el caso que atiende a las causas del fatal accidente ya judicializado, las principales hipótesis están centradas, precisamente, en determinar qué es lo que causó el hundimiento y colapso de esa estructura de madera por la que los jóvenes transcurrían en ese preciso instante, y sobre la que además había advertencias previas de los vecinos sobre el mal estado en el que se encontraba.

Sobre el terreno, mientras un amplísimo dispositivo con efectivos terrestres, marítimos y aéreos busca a la víctima desaparecida, una joven de 20 años de Guadalajara, las pesquisas relativas a la investigación continúan, con efectivos de la Científica de la Policía Nacional recabando pruebas sobre el estado de la pasarela, que “unía dos pequeños acantilados”, según explicó ante los medios la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Las hipótesis principales sobre la tragedia de la pasarela de Santander y los dos escenarios posibles al dirimir responsabilidades

En el análisis de la estructura, los agentes han realizado un reportaje gráfico y han tomado pruebas de cada detalle de la plataforma: desde los anclajes hasta cualquier resquicio que pueda explicar lo ocurrido; algo fundamental porque en estos momentos todo se centra en dos direcciones fundamentales: la que apunta a un posible fallo en el diseño o la ejecución de la controvertida obra que llevó a su instalación, –y de la que se quejaron los vecinos parando una iniciativa–; o si, como muchos de estos últimos señalan, todo ha ocurrido debido a una falta de mantenimiento, sin descartarse además tampoco la posibilidad de que concurran ambas circunstancias o de que, por otro lado, y en lo que sería una tercera vía, todo fuese fortuito.

Tal como explicaba la alcaldesa santanderina, los efectivos policiales estuvieron “identificando el espacio” en que se produjo la tragedia con el objetivo de aportar todos los datos recabados a la jueza encargada del caso, la magistrada de la plaza Nº1 de Instrucción de Santander, Rosa Martínez.

En ese sentido, tanto el Gobierno de Cantabria como el Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Santander, las tres administraciones implicadas, aportarán su documentación al juzgado, a través de la cual, con todos los informes en su conjunto, –incluido el atestado policial–, se deberán determinar las causas de lo ocurrido y dirimir responsabilidades.

En ese sentido, hay además también dos escenarios a los que se atiende desde el punto de vista judicial: que se concluya que la caída de la pasarela fue una cuestión fortuita, sobrevenida y extraordinaria, tras lo cual se archivaría la causa penal, como informa el medio Diario Montañés; o que, por el contrario, y como todo parece indicar inicialmente por los relatos de vecinos y testigos de la zona, que el atestado policial apunte a que la causa del derrumbe de la pasarela está en una falta de mantenimiento.

Sería en ese segundo caso en el que la jueza mande una diligencia para indagar en los mantenimientos realizados hasta la fecha y determinar responsabilidades, valorando si pudo haber o no una negligencia, o incluso la posibilidad de un homicidio imprudente por omisión, algo complejo en materia jurídica.

El Ayuntamiento de Santander afirma que no le correspondía el mantenimiento de la senda costera

Sobre todo ello, y ante todo lo dicho desde que se produjese el martes a alrededor de las 16:30 el aciago suceso, la concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, ha afirmado que el mantenimiento de la senda costera, en la que hay varias pasarelas similares, "no corresponde" al Ayuntamiento, dado que "las obras del proyecto que se comenzó a ejecutar en esa zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que posteriormente se paralizó, no están finalizadas".

"Es el propio Ministerio el que reconoce que las obras no están acabadas cuando redacta un nuevo proyecto", tras la paralización de los trabajos, bajo la denominación 'Finalización de la Senda Peatonal desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar', según ha precisado.

A través de un comunicado después de la tragedia, detalla que en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es "la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas". En ese sentido, Margarita Rojo ha afirmado que el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Consistorio "queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento".

Además, señala que se recoge tanto en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 12 de abril de 2004 que se refiere a la –en aquel momento– futura ejecución del proyecto de la senda costera como en el aprobado el 4 de mayo de 2017, en respuesta a la solicitud de la Demarcación de Costas para que ratificara si se mantenía, para la ejecución del proyecto de finalización, el compromiso municipal de que "una vez finalizadas las obras, se hará cargo de la conservación y mantenimiento de las obras de la senda peatonal ejecutada".

En ese punto, en el comunicado se apostilla que, en los dos casos: respecto del proyecto iniciado y paralizado –y, por tanto, no acabado–, y respecto del proyecto de finalización, que ni siquiera llegó a iniciarse, "el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con la Demarcación de Costas "está supeditado a que se finalicen las obras y eso no se ha producido". "Dado que no están acabadas, al Ayuntamiento no le corresponde su mantenimiento", ha insistido.

"El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen", subraya la concejala, que además resalta que, entre la documentación que se ha podido consultar, no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados, con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente". De este modo, refiere que este hecho administrativo debería haberse realizado porque si no, "el Ayuntamiento no puede conocer administrativamente qué y en qué condiciones debe llevar a cabo el mantenimiento".

"Todo ello, sin perjuicio de que la policía científica y los informes periciales determinen que pudieron existir defectos en el diseño o la ejecución de la obra, cuestiones que tampoco serían responsabilidad del Ayuntamiento", finaliza el comunicado.