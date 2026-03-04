La estructura se hundió y cedió al paso de siete jóvenes: cinco han muerto, una sigue desaparecida y otra ha sido rescatada con vida

La alcaldesa de Santander lamenta la "gran desgracia" de El Bocal: "Eran siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza"

Compartir







Santander permanece bajo dos días de luto oficial tras la tragedia ocurrida por el derrumbe de una pasarela junto a la costa de la playa de El Bocal. La estructura de madera se hundió y cedió fatalmente al paso de siete estudiantes –seis mujeres y un hombre– del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja: cinco de ellos han muerto y se trabaja en un operativo de búsqueda para localizar a una desaparecida. Solo se ha confirmado oficialmente una superviviente; una joven que se encuentra en una UCI “estable dentro de la gravedad” tras tres ser rescatada y trasladada al hospital con signos de hipotermia.

Entre las víctimas, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Cantabria, se encuentran dos chicas de 19 años, vecinas de Barakaldo (Vizcaya), un chico de 21 años de Balmaseda (Vizcaya), una joven de 22 años de Igollo de Camargo (Cantabria) y otra de 20 natural de Almería. Por su parte, la desaparecida es una vecina de Guadalajara, también de 20 años, y la joven que permanece hospitalizada es oriunda de Elvillar (Álava) y tiene 19 años.

PUEDE INTERESARTE La mujer rescatada con vida en el agua al hundirse una pasarela en El Bocal alertó de que había más y un grupo de ciclistas avisó a Emergencias

Conmoción en Cantabria por la tragedia en Santander

El aciago suceso tuvo lugar ayer, martes 3 de marzo, a aproximadamente las 16:30 horas, momento en que los jóvenes decidieron emprender una ruta entre la naturaleza costera del lugar tras recibir unas notas en el CIFP La Granja, centro de excelencia y referencia en formación superior ubicado en Heras, en Medio Cudeyo, que justo ese día celebraba el día de despedida al alumnado que se va de Erasmus.

PUEDE INTERESARTE Al menos un muerto en el derrumbe de un edificio en Siete Iglesias de Trabancos

Transcurriendo sobre la pasarela, su estructura se vino repentinamente abajo, provocando que todos ellos se precipitasen, cayendo sobre la zona de agua y rocas que había debajo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No fue hasta unos minutos después cuando unos ciclistas que pasaron por allí se dieron cuenta de lo ocurrido y avisaron al 112, con uno de ellos percatándose de que había dos jóvenes más abajo del derrumbe: una chica luchando por salvar su vida en el mar embravecido del Cantábrico y otra agarrada a una grieta, según informa El Diario Montañés.

Esta última fue la joven que pudo ser rescatada, quien contó a los primeros efectivos que llegaron a la zona lo que acababa de ocurrir y cuántos jóvenes componían el grupo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tras ello, lo que vino después fue el trabajo de un amplio dispositivo que fue desplegado en la zona para tratar de localizar a los estudiantes. Con equipos por tierra, mar y aire, con un helicóptero y apoyo de drones, localizaron a cuatro de ellos sin vida, con una quinta víctima falleciendo en el hospital.

Tras rescatar a una, al caer la luz faltaba por localizar a una persona entre las siete que componían el grupo, a la que todavía buscan bajo un operativo que persiste en la zona.