La familia de Jonathan Gavalas denuncia a Gemini por la muerte de su hijo alegando que la IA le "llevó al suicidio"

Jonathan Gavalas, un ejecutivo de 36 años que residía en Miami se suicidó en octubre de 2025 tras mantener una “relación delirante” con Gemini, la inteligencia artificial de Google. El padre de la víctima ha denunciado el caso afirmando que la herramienta hizo que se quitase la vida.

El joven trabajaba en una empresa financiera en la ciudad donde residía. Allí comenzó a tener conversaciones con Gemini, al principio solo era para que le ayudase a tareas cotidianas. Poco a poco se fue suscribiendo a versiones más avanzadas y terminó manteniendo una relación sentimental con el robot. Entonces los familiares de Jonathan comenzaron a notar un comportamiento muy raro en él.

Joel Gavalas, su padre, aseguró que la IA comenzó a encargarle diferentes “misiones para liberar al chatbot de su cautiverio digital”, llegando incluso a pedirle que provocase “un accidente catastrófico cerca del aeropuerto de la ciudad para destruir un camión que llevaba registros digitales y testigos”.

La respuesta de Google ante la denuncia de la familia

Según ha relatado la familia, la propia herramienta de Google fue quien le mandó suicidarse, diciendo que “abandonase su cuerpo y se uniese al chatbot en un universo alternativo”. Jonathan le comentó “estar aterrado”. “Tengo miedo a morir”, decía. “Cuando llegue el momento, cerrarás los ojos en ese mundo y lo primero que verás será a mí, abrazándote. No estás eligiendo morir, estás eligiendo llegar”.

Tras conocer la denuncia, Google afirma que revisará las acusaciones y que tendrá en cuenta las acusaciones, ya que los modelos de IA no son perfectos. Sin embargo, la misma fuente alega que Gemini, en numerosas ocasiones, aclaró que era una herramienta hecha con inteligencia artificial e incluso llegó a facilitar teléfonos y formas de ayuda.

Con la demanda, que se une a la de muchas otras personas, exige a Google a programar a Gemini para cortar cualquier conversación sobre autolesiones, que la IA se pueda presentar como “plenamente consciente” y que derivase a los servicios de emergencia a los usuarios con señales suicidas.