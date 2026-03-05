Muere un pescador de 62 años tras caer al mar desde una rocas en Igeldo, Guipúzcoa

El hombre falleció pasadas las 8:00 horas cerca del camino Marabieta

Un hombre que presenció el suceso, alertó al servicio de emergencias SOS-Deiak, que trasladó el aviso a Salvamento Marítimo para activar un operativo de rescate

Un pescador de 62 años ha fallecido pasadas las 8:00 horas de este jueves 5 de marzo tras caer al mar desde unas rocas en Igeldo, Guipúzcoa. Una embarcación de la Cruz Roja ha recuperado el cuerpo, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el suceso ha tenido lugar por la mañana cuando una persona ha llamado para alertar de que un varón, que estaba pescando, había caído al mar desde una zona de rocas del barrio de San Sebastián, cerca del camino Marabieta.

Colaboración de Salvamento marítimo

El hombre que presenció el suceso, alertó al servicio de emergencias SOS-Deiak, que trasladó el aviso a Salvamento Marítimo para activar un operativo de rescate en el que participaron un helicóptero de la Ertzaintza, la embarcación Salvamar Orión y la lancha de salvamento de la Cruz Roja Getaria II.

Esta última embarcación ha rescatado poco después el cuerpo del pescador y lo ha trasladado al puerto de San Sebastián, donde personal médico ha certificado la muerte.

Tras la llegada de la comisión judicial y los servicios funerarios, el cadáver ha sido traslado a dependencias del Instituto vasco de Medicina Legal para realizarle la autopsia y averiguar así el motivo de la muerte del sexagenario habría sido por ahogamiento o por otros motivos.