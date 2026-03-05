Se retoma la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela

La pasarela de la playa de El Bocal de Santander que se derrumbó fatalmente al paso de siete estudiantes llevaba sin mantenimiento desde 2017

SantanderLas labores de búsqueda de la joven de 20 años, de Guadalajara, desaparecida tras romperse una pasarela en la zona costera de El Bocal, de Santander, se han reanudado sobre las 8.00 horas, según han informado fuentes del operativo.

Ayer, en el segundo día de búsqueda de la joven desde que se produjo el siniestro, participaron más de una centena de efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Policía Local, 112 Cantabria y Protección Civil, así como servicios de asistencia sanitaria.

Este tercer día de búsqueda se prevé un operativo similar por tierra, mar y aire, en el que también se ha contado con un dron subacuático para ayudar en la búsqueda en esta zona de acantilado de la costa santanderina.

Cayó al mar junto a sus compañeros

La joven guadalajareña cayó al mar la tarde del martes con seis de sus compañeros del instituto La Granja de Heras, donde estudiaban los siete.

Cinco de ellos fueron localizados fallecidos el mismo día del suceso y otra joven está ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander.

Los fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de la localidad cántabra de Igollo de Camargo, y la quinta, de Almería, de 20 años.

La juez que se ocupa de esta causa decretó la entrega ayer de los cuerpos de los fallecidos a sus familias. Esta tarde se celebrará el funeral, en su localidad natal, de la joven cántabra.

"Ojalá la encuentren pronto"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha trasladado que se están empleando todos los recursos disponibles, incluido un dron submarino para rastrear el área del accidente y tratar de localizar a la joven. "Están poniendo todos los recursos que están en Santander al alcance de poder localizar el cuerpo de la joven", ha afirmado.

El delegado ha reconocido la dureza de la situación y ha calificado el momento de "penoso y gravoso" para la familia. "Ojalá la encuentren pronto, aunque las expectativas creo que no son favorables, aunque sería lo deseable", ha manifestado, mostrando su deseo de que pueda resolverse "por el bien de la familia y por el bien de todos lo antes posible". "Se trata de una situación penosa", ha añadido, admitiendo también que la familia está recibiendo atención desde el Gobierno de España en Cantabria.