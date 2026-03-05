Patricia Martínez 05 MAR 2026 - 14:30h.

La joven mide 1,67 metros de estatura, tiene complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño

Desde SOS Desaparecidos han compartido su foto para intentar localizarla

Compartir







OurenseLa asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta en sus redes sociales para intentar localizar a una joven menor de edad, desaparecida en Ourense.

Desde la asociación, piden ayuda para intentar dar con el paradero de Ainhoa M. R., una menor de 16 años que permanece desaparecida desde este miércoles.

Según la descripción que han facilitado en las redes sociales,, la joven mide 1,67 metros de estatura, tiene complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño.

Llamamiento a la colaboracíón ciudadana

Desde la asociación hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la menor lo antes posible, a la que califican de persona vulnerable, por lo que urge especialmente su localización