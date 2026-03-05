Piden ayuda para encontrar a Ainhoa, una menor de 16 años desaparecida en Ourense
La joven mide 1,67 metros de estatura, tiene complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño
Desde SOS Desaparecidos han compartido su foto para intentar localizarla
OurenseLa asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta en sus redes sociales para intentar localizar a una joven menor de edad, desaparecida en Ourense.
Desde la asociación, piden ayuda para intentar dar con el paradero de Ainhoa M. R., una menor de 16 años que permanece desaparecida desde este miércoles.
Según la descripción que han facilitado en las redes sociales,, la joven mide 1,67 metros de estatura, tiene complexión fuerte, ojos oscuros y pelo castaño.
Llamamiento a la colaboracíón ciudadana
Desde la asociación hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la menor lo antes posible, a la que califican de persona vulnerable, por lo que urge especialmente su localización
Las personas que puedan aportar algún dato o tengan alguna información que pueda ser relevante para encontrarla pueden ponerse en contacto con la Policía Nacional, en el 091, la Guardia Civil llamando al 062, a través de Emergencias en el 112, o con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o enviando un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.