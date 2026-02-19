Alberto S.M apuñaló a Salma en dos o tres ocasiones en el abdomen y la amenazó con descuartizarla y dársela de comer a los perros

Todo lo que se sabe del secuestro de Salma en Murcia: apaleada y violada a diario durante 22 meses en una casa

Salma, la mujer que pasó casi dos años secuestrada por su pareja en una casa en Murcia, asegura que el hombre llegó a sedarla y a maquillarla para ocultar los moratones que le quedaban tras las palizas que le daba. Golpes y agresiones sexuales, que la víctima ha relatado a la Policía. Alberto S.M "me amordazaba con cinta americana y me violaba", ha asegurado la mujer, de 38 años.

Salma, ha admitido que llegó a tener una relación sentimental con Alberto S.M, en prisión, acusado de varios delitos. La mujer llegó incluso a sentir sentimientos hacia él, pero eso fue antes de que comenzara a maltratarla y violarla, cuando pensaba que sería "un buen hombre" para ella, según ha publicado La Opinión de Murcia.

La mujer, en su testimonio ante la Policía que investiga el secuestro y maltrato cometido por este hombre, conocido como 'el coletas' le disparó con una escopeta amenazándola con que "la próxima, para ti", le dijo aludiendo a la bala, según consta en la denuncia del caso que lleva la Jefatura a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

Salma tenía que pedir permiso hasta para ir al baño: "Pensaba que me iba a matar"

Salma ha relatado que tenía que pedir permiso al detenido hasta para ir al baño, que le pegaba todo el tiempo, le lanzaba botellas y platos; la apuñaló en dos o tres ocasiones en el abdomen y la amenazó con descuartizarla y dársela de comer a los perros. "Pensaba que me iba a matar", confesó la mujer a los investigadores, asegurando que las amenazas de muerte eran para ella, pero también a sus padres.

La víctima, finalmente pudo escapar de este infierno, aprovechando que su captor dormía. La mujer saltó un muro de la vivienda y con la ayuda de una vecina llegó hasta el Hospital Reina Sofía, donde fue intervenida. Salma logró escapar y recorrer a pie unos cinco kilómetros para llegar a un centro de salud, donde contó lo que había estado sufriendo. Allí, rápidamente, avisaron a las autoridades.

La desaparición de la mujer se remontaba a abril de 2024, cuando su entorno familiar perdió el contacto con ella y se llegó a barajar la posibilidad de una fuga voluntaria. Sin embargo, la víctima, permanecía secuestrada en una casa de la huerta, donde fue sometida a toda clase de violencia física y agresiones sexuales por su pareja.