Después de nueve días retenida y presuntamente torturada, la menor fue liberada por su familia

La hermana mayor de la menor secuestrada en Horche también estaría desaparecida desde eses mismo día

El secuestro de la menor de 15 años en Horche, Guadalajara, sigue teniendo muchas incógnitas abiertas. Tras su liberación pudimos ver las condiciones pésimas de insalubridad en las que estuvo y retenida y, ahora, 'Vamos a ver' ha tenido acceso a las imágenes del momento en el que la chica es puesta en libertad.

En este vídeo, la familia de la menor secuestrada se muestra desesperada y totalmente destrozada ante la imagen dantesca que ven al liberar a la joven.

El vídeo, que lo ha facilitado el entorno más directo de la familia, se corresponde al momento exacto de su liberación.

Patricia Pardo, al ver la secuencia de la liberación de la menor retenida en Horche: "Es imposible consolar a la menor, que permanece abrazada a su madre"

Al ver estas imágenes, la presentadora Patricia Pardo ha reaccionado en directo: "Son estremecedoras. La niña está temblando, la escena es sobrecogedora y se escucha a familiares decir cosas como que la han violado. Es imposible consolar a la menor, que permanece abrazada a su madre", ha dicho.

El sótano es propiedad de una amiga de la presunta secuestradora, que durante una conversación con este programa nos ha asegurado que ambas se presentaron como tía y sobrina y que empezó a sospechar porque empezó a ver escenas cariñosas. La alarma saltó cuando vio imágenes de la menor en redes sociales y fue cuando se puso en contacto con la familia de esta menor.

Un día antes, podíamos hablar con la familia de la menor, que nos aseguraba que su hija no desapareció, ya que el mismo día también lo habría hecho su hermana mayor, de 17 años, de quien aún no se sabe nada y se encuentra en paradero desconocido.