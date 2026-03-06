Asun Chamoso 06 MAR 2026 - 11:48h.

Los Mossos d'Esquadra descartan la presencia de acelerantes y de una explosión

La investigación sigue abierta porque se tienen que practicar más diligencias como el volcado de los móviles

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra apuntan que la trágica muerte de cinco adolescentes en Manlleu (Barcelona) el pasado 16 de febrero fue accidental. Tras las primeras diligencias, concluyen que el fuego se originó por el incendio de un colchón originado posiblemente por una colilla en la zona de los trasteros donde se encontraban los cinco jóvenes.

En el informe entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de Vic que lleva el caso, la policía catalana indica que descartan la presencia de acelerantes en el lugar del incendio y también que se produjera una explosión o deflagración.

En la inspección ocular, los investigadores vieron que todas las puertas estaban abiertas en la zona de trasteros situados en la azotea de la calle Montseny de Manlleu. A los jóvenes los encontraron vestidos y sin quemaduras por lo que podrían haber fallecido por inhalación de humo, un extremo que ha de confirmar los resultados de la autopsia.

La investigación sigue abierta porque diligencias pendientes como el volcado de la información de lo móviles de las cinco víctimas.