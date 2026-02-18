En el edificio, que carecía de cerradura en el portal, viven más de 40 vecinos de origen humilde

El relato de un menor que fue invitado al trastero incendiado en Manlleu: "Me salvé por los pelos, me ofrecieron venir y les dije que no"

La muerte de cinco adolescentes en un trastero que se incendió el pasado lunes en Manlleu, Barcelona sigue dando de qué hablar por la conmoción causada en el humilde barrio catalán. Los vecinos del edificio se avisaron puerta a puerta cuando se percataron de las llamas que salían por la escalera: "Picaron gritando 'fuego, fuego', y salimos a la calle", ha contado un herido leve a los medios.

El relato de los vecinos es que el trastero servía de "punto de encuentro" para los jóvenes del barrio, según confirmaron fuentes de los Mossos d'Esquadra; un espacio en el que pasaban las horas muertas en el lugar al que accedían desde el portal del edificio, que carecía de cerradura.

Los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio se pudo originar por una colilla mal apagada que incendió un colchón, mientras la acumulación papel y desperdicios hicieron el resto. Las llamas generaron "mucho humo" y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados al quedar atrapados por el humo y no pudiesen salir de ese espacio. Los investigadores descartan que la ignición se originara por algún tipo de gas cobra, como se especuló sobre la posibilidad de la explosión de una bombona de gas.

Fueron los propios vecinos los que al darse cuenta del incendio que amenazaba la vida de todos los habitantes, un total de 41 personas, se avisaron puerta por puerta, según han relatado un testigo. "Picaron gritando 'fuego, fuego', y salimos a la calle", según ha publicado El Mundo.

El alcalde de Manlleu pide evitar la "desinformación"

El alcalde de Manlleu, Barcelona, Arnau Rovira, ha lamentado la muerte de los cinco jóvenes y ha pedido a la ciudadanía respeto hacia las familias y evitar la "desinformación", después de que se hayan viralizado algunos vídeos sobre el suceso con datos falsos.

Rovira ha negado que constaran problemas o denuncias previas sobre alguna supuesta actividad que se llevaba a cabo en ese trastero, que según fuentes de los Mossos d'Esquadra, era solo un "punto de encuentro".

El alcalde ha explicado que, dada la gravedad de los hechos, se han decretado tres días de luto oficial y este martes por la tarde los vecinos y las autoridades han participado un minuto de silencio al que acudió el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, con quienes Rovira asegura haber mantenido contacto en todo momento.