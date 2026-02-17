Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias que rodean a la tragedia a la espera de los resultados de la autopsia

Tragedia en Manlleu, Barcelona: cinco adolescentes mueren en el incendio de un trastero

El municipio barcelonés de Manlleu ha amanecido hoy marcado por la tragedia tras la muerte de cinco adolescentes en un incendio declarado en un trastero situado en la azotea de un edificio. A la espera de la autopsia, clave para la identificación plena de las víctimas y de las causas de lo ocurrido, todo apunta a que habrían muerto por inhalación de humo.

Además de los cinco fallecidos, el suceso deja también cuatro heridos de carácter leve, tres de los cuales recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias, mientras la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.

Los bomberos encontraron a los cinco adolescentes muertos tras sofocar el incendio

El incendio se declaraba poco después de las nueve de la noche, –en torno a las 21:10, cuando los Bomberos de Cataluña recibían el aviso tras la llamada de varios vecinos–, y 13 dotaciones se desplazaban hasta el lugar, donde consiguieron sofocar las llamas en poco más de media hora, a las 21:41.

Fue en ese momento cuando se localizó la primera víctima: un joven en situación de parada cardiorrespiratoria. Después, agilizando al máximo los trabajos en la zona, encontraron cuatro cuerpos más. Inmediatamente, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico.

Los Mossos investigan el incendio y las cinco muertes

El fuego se desató en la azotea de un inmueble en la calle Montseny, en un trastero que, aunque en un principio se hacía referencia a que estaba habilitado como vivienda, los vecinos aseguran que en él no vivía nadie, por lo que esta circunstancia se tendría que confirmar.

Por motivos que se desconocen y se investigan, los cinco adolescentes no pudieron salir de allí por su propio pie.

Ahora, una vez levantados los cadáveres los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio y de las cinco muertes.

El fuego se extendió también a una planta interior del inmueble y el humo llenó todas las zonas comunes; toda la escalera, lo que hizo que los vecinos, que recibieron apoyo de la Policía Local, saliesen alarmados.

Tras lo ocurrido, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se desplazó a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por la muerte de los cinco adolescentes y, en un mensaje en ‘X’, ha trasladado su pésame a "sus familiares y amistades", al tiempo en que ha deseado una rápida recuperación a los heridos.

Tras la tragedia, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a las 19:00 horas de este martes frente al consistorio.