ClevelandUna mujer de 28 años ha sido detenida en Cleveland, Estados Unidos, acusada de matar presuntamente a sus dos hijas, cuyos cuerpos fueron hallados ocultos dentro de maletas enterradas en un parque cercano a un instituto de la ciudad. La sospechosa, identificada como Aliyah Henderson, se enfrenta a dos cargos de asesinato agravado.

El trágico hallazgo se produjo después de que una persona que paseaba a su perro detectara algo extraño en un césped del barrio de South Collinwood. Ante la insistencia del animal, el dueño del perro escarbó ligeramente el césped y encontró una maleta con restos humanos en su interior, por lo que avisó de inmediato a las autoridades.

Las pruebas de ADN han confirmado que los cuerpos hallados eran de sus dos hijas

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron una segunda maleta enterrada a pocos metros de la primera. En su interior se encontraban los cuerpos de dos niñas que, según confirmó posteriormente la oficina forense del condado de Cuyahoga mediante pruebas de ADN, eran Amor Wilson, de 10 años, y Mila Chatman, de 8, hermanastras.

Tras realizar las primeras entrevistas, revisar las pruebas y registrar la vivienda de la sospechosa, la policía procedió a la detención de la madre de las menores. Durante ese registro también localizaron a otro menor en el domicilio, que aparentemente se encontraba en buen estado de salud y que fue puesto bajo la custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias.

El padre de Mila, DeShaun Chatman, aseguró que llevaba cinco años intentando encontrar a su hija y obtener su custodia. Según relató a medios locales, la última vez que la vio fue en 2020, cuando la menor tenía tres años. Desde entonces trató de localizarla sin éxito a través de los servicios de protección infantil.

Por el momento, las autoridades no han determinado las causas de la muerte de las dos menores. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.