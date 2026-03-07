El hombre abordó a la víctima en la calle y la invitó a ir a su coche con la promesa de darle chucherías

La menor logró zafarse y refugiarse en el interior de un supermercado, donde pidió ayuda

Compartir







IbizaLa Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad de Ibiza por supuestamente intentar secuestrar a una menor a la salida de un centro socioeducativo.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado jueves, cuando el hombre abordó a la víctima en la calle y la invitó a ir a su coche con la promesa de darle chucherías.

La menor logró zafarse y pidió ayuda

Ante su negativa y su intento de huida, el sospechoso la agarró del antebrazo mientras insistía en que se fuera con él y no dijera nada a nadie, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

PUEDE INTERESARTE La mujer que estuvo secuestrada durante dos semanas por su exmarido en Barcelona logró pedir ayuda al lanzar una nota desde la ventana

La menor logró zafarse y refugiarse en el interior de un supermercado, donde pidió ayuda a las personas que se encontraban allí.

Varios vecinos de la zona que estaban comprando, al escuchar lo que había sucedido, fueron en busca del hombre. Aunque intentó darse a la fuga y se produjo un forcejeo, finalmente lograron retenerle.

Poco después llegaron los agentes de la Policía Nacional, quienes brindaron asistencia sanitaria a la menor y localizaron a su madre para garantizar su protección.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos liberan en Barcelona a una mujer secuestrada durante dos semanas por su exmarido y sus cuatro hijos en común

El sospechoso, de nacionalidad española, fue arrestado como supuesto autor de un delito de detención ilegal. La autoridad judicial le impuso una orden de alejamiento respecto de la víctima.