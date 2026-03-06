Los Mossos detienen a un hombre por retener a su expareja durante dos semanas en un piso de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un hombre que presuntamente tenía retenida a una mujer en un piso de Barcelona, que pudo ser liberada gracias al aviso de su actual pareja, según han informado fuentes policiales.

Según ha adelantado ‘El País’, la mujer llevaba al menos dos semanas encerrada en casa contra su voluntad, en una vivienda situada en la calle Catània, en el barrio del Besòs, en el distrito de Sant Martí de la capital catalana.

El mismo medio explica que la víctima, madre de cuatro hijos, habría sido retenida por su expareja, acusado de detención ilegal, coacciones y amenazas. Durante ese tiempo, la mujer no habría podido abandonar la vivienda ni contactar libremente con otras personas.

La situación se conoció después de que la mujer lanzara una nota por la ventana pidiendo auxilio. El mensaje llegó a su actual pareja, que alertó a los Mossos d'Esquadra, lo que permitió activar un operativo policial para comprobar lo ocurrido.

Los agentes se desplazaron hasta el domicilio y procedieron a la detención del sospechoso, mientras que la mujer fue liberada. La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del caso y determinar con exactitud lo sucedido.