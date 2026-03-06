Un hombre de 50 años muere en el incendio de una vivienda en Pilas, Sevilla

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras varias llamadas al 112 y los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre

Un hombre de 50 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en el municipio sevillano de Pilas durante la noche del jueves 5 de marzo, según han informado los servicios de emergencias.

El 112 Andalucía recibió varias llamadas de alerta en torno a las 23:10 horas que advertían de que un domicilio estaba ardiendo, por lo que activó de inmediato a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Sevilla, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de servicios sanitarios.

Tras la intervención en la vivienda, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre, que se encontraba en el interior del inmueble afectado por las llamas. Las causas del incendio se investigan.