La Policía sospecha que la detenida pudo ahogar a la niña de tan solo 20 meses de edad en el mar

La Policía interroga a testigos y revisa las cámaras de seguridad en el caso de la bebé muerta en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran CanariaLa Autoridad Judicial de Guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha prorrogado hasta el lunes, 9 de marzo, la detención judicial de la mujer que fue arrestada en la noche del pasado miércoles por su posible implicación en la muerte de su bebé de unos 20 meses después de que fuera localizada deambulando por el barrio de San Cristóbal con la menor inerte en brazos.

Así lo ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que la investigación prosigue bajo secreto de sumario.

La muerte de la pequeña

Los hechos tuvieron lugar a última hora del pasado miércoles, 4 de marzo, cuando varias personas observaron a la mujer por el barrio marinero con el bebé inerte y llamaron a las autoridades, según ha explicado la Policía Nacional.

Hasta el lugar acudieron agentes policiales y recursos sanitarios, que practicaron maniobras de reanimación a la pequeña y la trasladaron hasta el Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde finalmente se confirmó el fallecimiento.

Se inició entonces una investigación cuya competencia asumió el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria para esclarecer lo sucedido y las causas de la muerte de la pequeña.

Las sospechas de la Policía

La mujer, de nacionalidad venezolana, fue arrestada hacia las 22:00 horas de este miércoles. Testigos presenciales de lo ocurrido han detallado que la primera en avisar a la Policía fue una mujer que se encontró a la detenida en la parada de guaguas del barrio, empapada y descalza.

La Policía sospecha que la detenida pudo ahogar a la niña en el mar, en la misma costa del barrio. De hecho, varios agentes estuvieron rastrando las dos playas anexas a ese enclave tras descubrir lo ocurrido, han relatado testigos presenciales.