La mujer fue localizada deambulando por las calles del barrio con el cuerpo de su bebé inerte en brazos

La madre detenida por la muerte de su bebé en las Palmas de Gran Canaria dejó el cuerpo de su hija en un parterre y se sentó al lado

La Policía Nacional detuvo en la noche del pasado miércoles a una mujer por su posible implicación en la muerte de su bebé de alrededor de un año y medio después de que fuera localizada deambulando por el barrio de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria con la menor inerte en brazos.

El Grupo de Homicidios del cuerpo sigue realizando todas las diligencias necesarias para tratar de esclarecer los hechos. Es por ello que, según informa ‘Canarias7’, han estado interrogando testigos y revisando cámaras de seguridad.

Además, ya tendrían el informe preliminar de la autopsia. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20.00 horas de este miércoles cuando varias personas observaron a la mujer, de nacionalidad venezolana, por el barrio marinero con el bebé inerte en brazos y llamaron a las autoridades.

El caso, bajo secreto de sumario

Hasta el lugar acudieron agentes policiales y recursos sanitarios, que practicaron maniobras de reanimación a la pequeña de 20 meses y la trasladaron hasta el Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde finalmente se confirmó el fallecimiento.

La clave del caso ahora está en el informe preliminar de la autopsia que realizaron el mismo miércoles los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas. Ese documento será el que determine la causa de la muerte y será el que avale si la bebé pudo haber muerto ahogada a manos presuntamente de su madre.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria -el único de España con esa especialidad-se ha hecho cargo del caso y mantiene decretado el secreto de sumario.