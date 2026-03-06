Varios testigos vieron la escena y llamaron a las autoridades, que procedieron a su arresto

Detienen a una mujer por la muerte de su bebé en Las Palmas de Gran Canaria: investigan si la ahogó y deambuló con su cadáver

Las Palmas de Gran CanariaLas autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean a la muerte de una niña de solo un año y ocho meses por la cual fue detenida su progenitora. Las primeras hipótesis apuntan a que su propia madre pudo acabar con su vida ahogándola a la orilla de una playa ubicada en el barrio marinero de San Cristobal de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando los agentes la encontraron, tras varios avisos de algunos transeúntes que la vieron deambulando y con la niña ya fallecida, la detenida acababa de dejar el cuerpo de su hija en un parterre y se había sentado a su lado.

Arrestada en la noche del miércoles, la implicada, de 29 años y origen venezolano, aunque afincada desde hacía alrededor de un año en las islas, fue trasladada al calabozo de la Policía Nacional mientras los investigadores tratan de esclarecer los hechos.

La madre de la niña dejó su cuerpo sin vida en un parterre

Según los primeros datos que se conocen del caso, fue a aproximadamente las 22 horas del miércoles cuando se produjeron los hechos, de los que varios testigos alertaron después de ver a una mujer deambulando con una bebé inerte y mojada en sus brazos. Andaba descalza y sin dar respuesta a aquellos que se ofrecieron a prestarle ayuda al ver la situación, según refiere el medio La Provincia.

En ese tránsito, desde el barrio de San Cristobal, la mujer cruzó la autopista y llegó hasta el de Hoya de la Plata. Fue allí donde, según el citado medio, se detuvo junto al intercambiador de guaguas, dejando en ese lugar, en un parterre, el cuerpo sin vida de su hija antes de sentarse a su lado.

Sin ser ajenos a ese momento, algunos testigos llamaron a los servicios de emergencia, tras lo cual varias unidades, de distintos cuerpos, como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el grupo de Homicidios y de Policía Científica, terminaron por personarse en el lugar.

Mientras los sanitarios trataron en vano de reanimar a la pequeña, –que llegó a ser incluso trasladada al Hospital Materno Infantil, donde confirmaron su muerte–, los agentes procedieron a la detención de la progenitora.

Tras ser evacuada también al citado centro sanitario para realizarle una valoración médica en Psiquiatría, los efectivos policiales la llevaron al calabozo para su pase a disposición judicial.