Alberto Rosa 09 MAR 2026 - 20:24h.

La investigación se encuentra pendiente de la autopsia para conocer la exactitud de las causas y consecuencias de la muerte

Muere un hombre durante una intervención de la Guardia Civil en Olula del Río, Almería, tras intentar agredir a los agentes

Olula del Río (Almería)La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena, en Almería, investiga la muerte en extrañas circunstancias de un hombre el pasado sábado en la localidad de Olula del Río tras una intervención de la Guardia Civil. Los agentes acudieron hasta el lugar tras recibir un aviso de que había una persona “alterada” en un negocio hostelero. El hombre fallecido es José Luis M.S., conocido como el ‘conejo’, una persona muy popular en este pueblo de 6.000 habitantes.

Tal y como recoge ‘La Voz de Almería,’ el fallecido se ganaba la vida como camionero y solía compartir sus viajes en sus redes sociales. El órgano judicial se encuentra pendiente del resultado de la autopsia para conocer la exactitud de las causas y las circunstancias de la muerte José Luis M.S.

La Guardia Civil recibió un aviso en torno a las 20:00 horas del sábado en el que se informaba que había una persona “alterada” en las inmediaciones del restaurante La Tejera, por lo que se personaron en el lugar. Fuentes del Instituto Armado han señalado a la web de Informativos Telecinco que el hombre presentaba un cuadro de fuerte agitación, poniéndose “agresivo”, lo que le llevó a alterar el orden público en la entrada del local.

Los agentes solicitaron una ambulancia, cuyos efectivos “certificaron la muerte” del afectado, si bien han declinado precisar las circunstancias en las que se produjo el deceso y si hubo alguna actuación directa por parte de los agentes quienes, no obstante, "fueron evaluados" en un "centro médico" posteriormente.

Mientras, y según relata ‘La Voz de Almería’, un audio se está viralizando en redes sociales como WhatsApp, en el que se acusa gravemente a los agentes en relación con el fallecimiento del hombre. Además de la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte, también está previsto revisar la grabación de las cámaras.