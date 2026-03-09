El Supremo confirma condena a 36 años de cárcel por un doble asesinato en un bar de Parla

La sentencia también destaca que ambos homicidios se produjeron mediante un ataque sorpresivo

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 36 años de prisión para el acusado de asesinar a dos hombres en un bar de Parla en 2022, al considerar que la sentencia previa es ajustada a derecho y no vulnera sus derechos. La sentencia de la Sala de lo Penal rechaza el recurso interpuesto por el acusado, Ángel B.G., quien alegaba vulneración de sus derechos e infracciones de la ley por no acreditarse todos los elementos del delito más allá de toda duda razonable o por falta de prueba de cargo suficiente, entre otros motivos.

El Supremo valida así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Que a su vez confirmó la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid basada en el veredicto de un tribunal de jurado. La resolución señala que existe una pluralidad de indicios acreditados por prueba directa que, interrelacionados, sustentan la conclusión alcanzada mediante una inferencia lógica basada en la experiencia y los conocimientos científicos, descartando otras hipótesis con similar solidez.

Por ello concluye que la condena se apoya en prueba legalmente obtenida, suficiente y racionalmente valorada, por lo que no se ha vulnerado la presunción de inocencia. Los magistrados recuerdan además las contradicciones en la declaración del acusado frente a diversos indicios, entre ellos las llaves del vehículo del acusado encontradas en un charco de sangre en el lugar de los hechos, huellas parciales de sus zapatillas impregnadas de sangre coincidentes con el calzado que llevaba y del que posteriormente se deshizo, así como restos de sangre bajo sus uñas con perfil genético de una de las víctimas según el informe de ADN.

Subraya que la solidez de estos indicios no se desvanece por el hecho de que no se encontrara el arma con la que el acusado seccionó la yugular de las víctimas. De este modo se confirma la condena a 36 años de prisión por el asesinato de dos hombres en el bar La Espuela de Parla en la madrugada del 28 de diciembre de 2021, tras lo cual el agresor provocó un incendio en el establecimiento.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir cinco años de libertad vigilada tras salir de la cárcel e indemnizar con 120.000 euros a la hija de una de las víctimas y con 100.000 euros al hermano de la otra, así como abonar 4.660 euros a la compañía de seguros por los daños ocasionados por el incendio.

Según los hechos probados, el acusado acudió sobre las siete de la tarde del 27 de diciembre de 2021 al bar situado en la calle Guadalajara de Parla, donde estuvo jugando con una máquina recreativa, y durante la madrugada se dirigió a un cliente y le golpeó repetidamente con un taburete, principalmente en la cabeza, para después causarle cortes en el abdomen y en el pecho con un objeto cortante que finalmente le clavó en el cuello, seccionando parcialmente la yugular y provocando su muerte.

Posteriormente atacó también de forma inesperada al gerente del bar, al que golpeó en la cabeza con el mismo taburete y apuñaló en el cuello hasta seccionarle completamente la yugular, tras lo cual prendió fuego al establecimiento, generando un pequeño incendio.