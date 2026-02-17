Además de las cinco víctimas mortales, otras cinco personas resultaron heridas leves

Los cinco adolescentes muertos en el incendio de un trastero en Manlleu, Barcelona, habrían fallecido por inhalación de humo

Compartir







El municipio de Manlleu, en Barcelona, permanece conmocionado por la trágica muerte de cinco adolescentes en un incendio desencadenado en un trastero situado en la azotea de un edificio de la calle Montseny de esta localidad. Contrariamente a lo que se había apuntado en un principio, ese espacio no estaba habilitado como vivienda y se utilizaba como un lugar de reunión, según las primeras informaciones sobre lo ocurrido, que está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra.

A la espera de la autopsia para la plena identificación de los fallecidos, algo que se completará mañana, según han apuntado fuentes de la policía catalana citadas por EFE, las autoridades tratan de esclarecer lo ocurrido y de determinar el origen del fuego.

PUEDE INTERESARTE Fallece un hombre de 75 años al entrar en una vivienda en llamas en El Mirón, en Ávila

Cinco adolescentes muertos y cinco heridos en el incendio de Manlleu

El incendio de Manlleu, que con cinco víctimas mortales es uno de los más trágicos de los últimos tiempos en España, tras el de Campanar en 2024, se desencadenó a aproximadamente las 21:10 horas de ayer, 16 de febrero, cuando los vecinos dieron la voz de alarma y avisaron al 112 informando de un incendio en la parte superior del edificio, de cinco plantas, tras detectar humo en la escalera.

PUEDE INTERESARTE Rescatados dos senderistas a los que se buscaba en la zona del incendio de Cartagena, estabilizado y sin focos activos

Rápidamente, hasta el lugar se desplazaron 13 dotaciones de bomberos, así como se movilizó también a 11 ambulancias y dos equipos de apoyo psicológico después de que, –tras la extinción del fuego apenas media hora después de llegar, a las 21:41 horas–, encontrasen un primer cadáver y después otros cuatro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, en el incendio resultaron heridas otras cinco personas, de las que cuatro, con carácter leve, fueron dadas de alta en el lugar, mientras otra persona, también leve, rechazó ser trasladada a un centro sanitario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los Mossos d’Esquadra investigan el trágico incendio

Tras lo sucedido, los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han originado este incendio, que sería accidental, según los primeros indicios.

Del mismo modo, todo apunta a que los cinco adolescentes habrían muerto por inhalación de humo al no poder huir del lugar.

Para esclarecer las causas de lo ocurrido, el equipo del área científica de los Mossos d'Esquadra trabaja desde la noche del lunes en el lugar y a primera hora de este martes se han desplazado también efectivos de la unidad central de instrucciones oculares.

Conmoción en Malleu tras la muerte de los cinco adolescentes

Tras el trágico incendio, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, se desplazó a Manlleu para dar apoyo al alcalde, Arnau Rovira. El departamento ha expresado su pésame por las víctimas y ha agradecido a todos los equipos de emergencia su rápida actuación, al igual el expresidente catalán Carles Puigdemont y el actual jefe del Govern, Salvador Illa, han expresado su pesar y su conmoción por lo ocurrido.

"Conmocionado por la muerte de cinco personas a consecuencia de un incendio en un edificio de Manlleu. Mi sentido pésame a sus familiares y amistades. Deseo una rápida recuperación a las personas heridas. Todo mi apoyo al alcalde Arnau Rovira y mi agradecimiento a los servicios de emergencias por su labor", ha escrito a través de 'X'.