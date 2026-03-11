El hombre se ha personado en comisaría, donde ha sido detenido a la espera de pasar a disposición judicial

El duro testimonio de la exmujer del detenido por el incendio de Miranda agredida hace tres años: "Tengo el oído reventado de los puñetazos"

El presunto autor del incendio mortal de Miranda de Ebro, en Burgos, donde han muerto tres mujeres, tenía múltiples antecedentes graves y salió de prisión hace solo 20 días. El hombre se ha personado en comisaría, donde ha sido detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Esta tarde ha participado en el registro de la vivienda incendiada, de donde residía a tan solo 100 metros. Informa en el vídeo Maialen Larrinaga.

Sí, el presunto autor que tenía un amplio, perdón, un. Que tenía múltiples antecedentes, se ha personado en comisaría esta mañana cuando sabía que le buscaban y permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Esta tarde participaba esposado en el registro de la vivienda, donde al parecer residía tan solo 100 m de donde se producía ese incendio que ha acabado con la vida de tres mujeres, una de ellas su ex pareja de hace pocos años y que deja también cuatro heridos, dos de ellos menores, ya fuera de peligro.

Tal y como ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tanto el hombre detenido como una de las víctimas del sucesos figuraban en el sistema VioGén, aunque por relaciones anteriores. El hombre tenía antecedentes de secuestro a a una mujer y a una niña.

Su exmujer se presentó en el hospital agredida con una cadena al cuello

El principal sospechoso del incendio, en el que además resultaron heridas otras cuatro personas, dos de ellas menores de edad (dos niños de 11 y 7 años), tiene tras de sí un grave historial de antecedentes. Entre ellos, según informa El Correo, figurarían dos vinculados a episodios de secuestro.

María del Carmen Negro, exmujer del detenido, fue agredida por él hace tres años y llegó al hospital de Miranda con una cadena al cuello. Logró escapar de él y sobrevivir al maltrato que sufría. Un infierno imposible de olvidar y que, según ha contado a Informativos Telecinco, también le dejó secuelas físicas.

"Amenazas, que que yo iba a ser para él. Y yo, pues a lo primero, como no cedía, pues más se encerraba conmigo, más me pegaba. El oído lo tengo reventado de los puñetazos que me daba aquí, me reventó en el tímpano", recuerda María del Carmen Negro, expareja y víctima del detenido.