Dos de las víctimas del incendio, madre e hija, murieron en el lugar y una tercera falleció tras ser trasladada al hospital

Se entrega un hombre por el incendio con tres muertas en Miranda de Ebro, Burgos: investigan si es un caso de violencia machista

Las tres personas fallecidas en el incendio en un edificio de la parte antigua de Miranda de Ebro, en Burgos, son mujeres de 78, 58 y 23 años, dos de ellas madre e hija, según han informado fuentes del 112. La tercera sería una persona que convivía en el piso del siniestro. De los cuatro heridos, dos son menores de 7 y 11 años respectivamente.

El incendio comenzó sobre las 22:45 horas en un edificio de pocas alturas situado en el número 10 de la calle Fuente, y en un primer aviso se alertaba de que al menos dos personas estaban en su interior atrapadas por las llamas, pero finalmente había más afectados en el inmueble. El personal de Salud de Castilla y León (Sacyl) atendió en el lugar a siete personas, dos murieron en el lugar y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de ellas falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años, según fuentes de Emergencias 112.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Pablo Gómez, ha explicado a EFE que por el momento de desconocen las causas del incendio, que ya investiga la Policía Nacional. El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, comparecerán este miércoles ante los medios para informar sobre el incendio.

También tiene prevista una rueda de prensa la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, que ha declarado tres días de luto oficial en Miranda de Ebro. Además, se ha convocado un minuto de silencio este mediodía por las víctimas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a través de un mensaje en la red social X, se ha mostrado consternado por el incendio y ha transmitido su pésame y cariño a las familias de las fallecidas, con el deseo de una pronta recuperación de los heridos.

Además, ha enviado un mensaje de fuerza a Miranda de Ebro en estos "momentos tan duros" y ha anunciado que estará en el minuto de silencio en el ayuntamiento. Mañueco, candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en los comicios autonómicos del próximo domingo, haya anulado su agenda electoral de este lunes.

"Estamos consternados por lo acontecido en el incendio ocurrido esta noche en Miranda de Ebro. Todo nuestro apoyo a los y las mirandesas, nuestras condolencias a familiares y seres queridos de las víctimas, y el deseo de una pronta recuperación a las personas heridas", ha trasladado, por su parte, el líder del PSOE en esta comunidad, Carlos Martínez, a través de su cuenta en X. Martínez, que es el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, mantiene la agenda electoral y guardará un minuto de silencio en el acto previsto esta mañana en Toro (Zamora). E