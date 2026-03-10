"Hasta cuando no esté seguro, no se puede señalar a nadie", dice el hijo mayor de Francisca Cadenas.

Los hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas dicen estar sorprendidos de su "señalamiento"

"Hasta cuando no esté seguro, no se puede señalar a nadie". Solo el hijo mayor de Francisca se ha visto con fuerzas para salir al paso de las últimas decisiones en torno a la investigación de la desaparición de su madre, Francisca Cadenas, el 9 de mayo de 2017.

Lo ha hecho tras la última decisión de la UCO de citar a declarar como investigados a dos hermanos, vecinos de Francisca, lo que ha provocado una notable excitación en un pueblo que ya es víctima de rumores y conjeturas. Y a frenar conjeturas ha salido el hijo mayor de Francisca, según el Periódico de Extremadura.

Los hermanos investigados dicen que son "inocentes y se busca una cabeza de turco"

De hecho, los dos hermanos ahora investigados por la desaparición de su vecina Francisca Cadenas están sorprendidos por la decisión de la Unidad Central Operativa (UCO). Ambos, según ha comentado su abogado, "se sienten señalados" y "sufriendo mucho" tras centrarse inicialmente la investigación en otras personas y ahora apuntándoles a ellos, lo que ha provocado que se produzca "cierta desconfianza" con ellos entre los vecinos del pueblo. Ambos tenían una relación de "vecindad" con Francisca Cadenas.

El abogado de ambos desconoce "qué hay contra ellos" porque si hubiera habido algún indicio, habrían pasado a disposición judicial, algo que no ocurrió, ya que tras prestar declaración se fueron a su casa. "Ellos siempre han dicho, desde el principio, que no tuvieron ninguna participación", ha comentado, y añade que ya se registro su casa poco después de la desaparición.

En declaraciones a En Boca de Todos, de Cuatro, los hermanos han dado su versión de los hechos. “Somos inocentes, pero parece que somos una cabeza de turco. Son muchas horas muy intensivas y muchas mentiras. Por ser vecinos, parece que somos los culpables los vecinos. No sabemos a qué viene esto ahora, imáginate estar en una situación como esta de golpe y porrazo, pero eso ahora solo lo sabemos nosotros…”, han señalado tras ser ya investigados y tras una larga declaración en la que, según ellos han desvelado, no ha habido careos.

Años de tensión y espera que la familia espera que acaben pronto

Han sido años de tensión, pero ahora los hijos y el marido de Francisca viven con esperanza y nerviosismo lo que esperan que sea el tramo final de una agonía. Tienen fe en la UCO, que tomó las riendas de una investigación que ha mantenido en vilo a su familia durante años.

De hecho, este 2026, agentes de esta unidad han recreado en dos ocasiones los últimos pasos de la desaparecida. La familia, que anda con pies de plomo para no hacerse ilusiones, se dio cuenta de que algo había cambiado. En esta ocasión, la UCO incluyó en la recreación a las personas reales que estuvieron con Francisca Cadenas aquel 9 de mayo. "Antonio y Adelaida llamaron a la puerta de la casa" y continuaron con los pasos que dio la hornachega. En todo momento, iba reconstruyendo un agente en el medio. La familia sí teme ahora el cómo y el por qué se hizo desaparecer a su madre.

Durante todo momento, otro efectivo iba grabando en vídeo cada uno de los pasos. Los amigos de la desaparecida fueron con los agentes hasta el coche en la posición en la que aparcaron aquel 9 de mayo y, posteriormente, la persona que actuaba como Francisca Cadenas regresó sobre sus pasos hasta el callejón que hoy en día lleva su nombre. En ese punto de la reconstrucción se sumó la última persona reconocida que vio a la mujer ese día. La familia mantiene la prudencia a la espera de los pasos de la UCO con la fe de saber qué paso esa noche del 9 de mayo de 2017 en la que Francisca desapareció sin dejar rastro. Creen que ya quedo poco para saber qué pasó esa fatífica noche.