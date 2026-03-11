Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar durante la mayor parte de su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

El Tribunal Supremo juzgará a José Luis Ábalos y Koldo García a partir del 7 de abril al rechazar enviar el caso mascarillas a la Audiencia Nacional

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar durante la mayor parte de su comparecencia este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, donde no ha respondido a las preguntas que le han formulado los grupos acerca de si jugó algún papel en la adjudicación de obras públicas que afectaran a la Comunidad foral, sobre su relación con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, o sobre otras cuestiones acerca de su presunta implicación en la supuesta trama corrupta que se encuentra bajo investigación judicial.

"Siento mucho que no pueda ayudarles en lo que puedo decir, pero me ha alegrado ver algunas caras", ha indicado en un turno final de su comparecencia -que se ha desarrollado por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real-, turno en el que ha dicho que "esto acaba de empezar". Esta idea final ha rondado durante toda la comparecencia de Koldo García, que ha repetido esta idea en distintos momentos ante los parlamentarios. "Queda mucho, queda muchísimo", "calma y tranquilidad", "todo a su debido tiempo", son algunas de las expresiones que ha ido repitiendo el exasesor ministerial.

Koldo García ha comparecido por videconferencia desde la cárcel de Soto del Real, después de que por indicación médica se desaconsejara su traslado al Parlamento foral -el exasesor ministerial habría sufrido un accidente en el gimnasio del centro penitenciario-. La sesión se ha prolongado aproximadamente durante dos horas y media, en las que el exasesor ha tomado algunas notas con un bolígrafo.

Su reproche a los grupos parlamentarios

Tan solo ha tomado la palabra de forma continuada durante dos momentos de la comisión. El primero ha sido al inicio de la comparecencia, cuando ha hecho uso de un turno de palabra antes de que los grupos comenzaran su interrogatorio, para pedir "calma y tranquilidad" y señalar que "queda muchísimos" y que va a "demostrar ante la Justicia la verdad". Además, ha reprochado a los grupos parlamentarios que quieren un "minuto de gloria en este circo mediático" y ha considerado que es un "error".

El segundo momento en el que se ha extendido en el uso de la palabra ha sido durante el interrogatorio del portavoz de UPN, Javier Esparza, quien le ha acusado de haber dado un "giro copernicano" en su trayectoria, pasando de ser escolta durante la lucha contra ETA a "defender los acuerdos con Otegi". Ante ello, Koldo García ha respondido: "Hemos tenido más de una conversación usted y yo. Podrá poner en duda lo que usted crea conveniente, pero lo de no defender los intereses de España no creo que se lo crea ni usted".

Más allá de momentos puntuales, Koldo García ha guardado silencio durante los interrogatorios, que sólo ha roto esporádicamente para repetir la idea de "todo a su debido tiempo" o que primero debía responder en la Justicia. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha comenzado sus preguntas planteando que "hay quien dice de usted que ha sido y es un informador o un confidente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional y me gustaría que me dijera si eso es cierto o no".

Sobre Antxon Alonso y Santos Cerdán

También ha preguntado "qué aportaba" Koldo García a Antxon Alonso y Santos Cerdán. "Es una persona de total confianza para ellos. También tengo la sensación de que usted hacía todo lo que le decían sin preguntar. Creo que era una persona que atendía las indicaciones y no preguntaba mucho. Puedo tener hasta la sensación de que en algunos casos le han utilizado", ha indicado.

El portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha expuesto que "su derecho a no hablar tiene unas desgraciadas consecuencias" porque su silencio, ha dicho, "a algunos les permite construir todo tipo de teorías, de hipótesis, de conspiraciones, sin ningún límite", "a algunos les permite no respetar el orden de este Estado de Derecho"; "eso les permite a algunos confundir lo que son indicios de un juzgado de instrucción con hechos probados".

Lecumberri le ha preguntado si en "los hechos en que está siendo investigado en el Tribunal Supremo, ¿hay alguna obra relacionada con licitaciones públicas en Navarra?", para afirmar, ante el silencio del compareciente, que "ninguna obra licitada por el Gobierno de Navarra está siendo investigada en la causa en la que está usted siendo investigado".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha cuestionado a Koldo García si "tuvo algún tipo de actuación en relación a Navarra o obras públicas ejecutadas en Navarra" durante su etapa como asesor del ya exministro José Luis Ábalos, sin recibir respuesta.

Además, retomando la pregunta formulada por UPN, Araiz se ha interesado "sobre su condición o no en algún momento de confidente de la Guardia Civil". "Nos hubiera gustado preguntarle si en esos momentos fue algún mando de la Guardia Civil quien le invitó a grabar esas miles de conversaciones entre el señor Ábalos, el señor Cerdán y otras muchas personas", ha afirmado.

Las preguntas

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha sido breve y se ha limitado a formular tres preguntas a Koldo García: "¿Puede haber alguna obra pública adjudicada por el Gobierno de Navarra en la que usted haya intervenido de alguna forma? ¿Le consta que alguna empresa haya obtenido una adjudicación en Navarra por una gestión o intermediación suya o del señor Cerdán? Y si, por tanto, usted participó e intervino en algún procedimiento de adjudicación de obra pública del Gobierno de Navarra".

Koldo García ha valorado la brevedad de Azcona y ha indicado que, "en agradecimiento, le puedo decir que con paciencia y un poquito de tranquilidad todo el mundo tendrá sus respuestas". "Gracias por las preguntas realizadas tan acotadas. Yo sé por qué lo digo", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PPN, Javier García, ha criticado a Koldo García que "usted se ha salido con la suya" al no acudir a la Cámara foral y comparecer finalmente por videoconferencia. Ante sus preguntas, el exasesor le ha interpelado que "usted me ha citado aquí para una comisión en Navarra, no para hablar de mi vida". "Eso es lo que le tiene que quedar claro a usted. Hable de la comisión y no de mi vida, porque no la conoce", le ha reprochado. "Ni le he interesado nunca ni creo que le vaya a interesar ahora mismo, porque no va a saber de ella", ha comentado.

No ha querido contestar

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, le ha interpelado si podía decir algo que ayudara al objeto de la comisión, y García ha respondido: "Es el único al que siento no contestar y me acojo a mi derecho a no declarar". El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha preguntado al compareciente qué tal está, a lo que Koldo García ha dicho que "no tan bien como usted, pero me apaño", en una conversación que ha evidenciado que ambos se conocían.

Koldo García ha comentado a Jiménez que, aunque "hay cosas que no entenderé", "me alegra verte". "Siento decirte que los extremos no son buenos para nada y, como tú bien sabes, porque lo sabes, todo sacrificio tiene su recompensa", ha dicho, para afirmar que "espero, antes de irme de este mundo, volverte a ver".

En un turno de cierre de la comparecencia, Koldo García ha afirmado que "siempre que se habla una cosa, hay que demostrarla y todo lo que se ha hablado de mí, todavía no se ha demostrado". "Y aparte de destrozar la vida de toda persona que he conocido alrededor de mí, de buenas personas, de todo mi círculo cercano más íntimo, entiendo que yo sea una punta, pero, ¿destrozar todo? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a recuperar a gente inocente, a gente que ha sido perjudicada, incluso yo? ¿Cómo vamos a recuperar nuestras vidas? Imposible. Va a ser imposible. Pero con el tiempo sabremos qué es verdad, qué es mentira. Y veremos qué tiene que decir mucha gente, ciertas personas que son buenas personas", ha señalado.