La muerte de los cuatro integrantes de una familia marroquí por inhalación de gas este martes en una vivienda de Torrox, ha causa un profundo dolor entre sus vecinos, que los han recordado como "gente trabajadora" y claramente integrados en esta localidad malagueña de la comarca de Axarquía.

Eso es lo que cuentan en los testimonios recabados por EFE tras la tragedia, entre los que destacan los que consideraban a los padres como un ejemplo de emigrantes que llegan a nuestro país a buscarse la vida, y a los menores, nacidos ambos en España, como ejemplo también de integración

El hijo pequeño, Mustafa, de 17 años, jugaba al fútbol "bastante bien" en el Club Deportivo Torrox, de lateral derecho, según confiesa un policía local que lo veía en los partidos y que explica que era "un niño muy callado". El hermano de Mustafa, Mohammed, de 19 años, también practicó este deporte y trabajó de peluquero.

Saiid era agricultor y su mujer Saidia, profesora de árabe

El padre de Mustafa y Mohammed era Saiid, de 50 años y llegado a España hace 20; era agricultor entre otras ocupaciones. Y la madre, Saidia, de unos 35 años y que llegó también a nuestro país tres años después que su marido, daba clases de árabe en una asociación.

Tras conocer lo ocurrido, numerosos vecinos, entre ellos la mayoría de origen marroquí y muchos jóvenes compañeros del instituto, se han concentrado a las puertas de la vivienda, en la calle Pontil número 59, en el casco antiguo de Torrox, donde se han vivido escenas de dolor y se ha rezado por las víctimas.

Los fallecidos se han intoxicado, según las primeras pesquisas, a causa de un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador, han señalado a EFE fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Cómo ocurrieron los hechos

Los servicios de emergencia han recibido a las 15:20 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la calle Pontil, en la barriada que lleva el mismo nombre, dentro del casco histórico de Torrox.

El 112 atendió una llamada de socorro que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda y solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo. La sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de estas personas, que ya habían fallecido. Antonio Martín, vecino de Torrox, ha destacado a EFE la integración de los marroquíes en el casco antiguo, en su mayoría trabajadores del campo y de la construcción, y recuerda que veía a diario salir bien temprano de casa a trabajar al cabeza de familia de las víctimas. En Torrox ya está encendido algún alumbrado navideño, unas fiestas que este año ya están marcadas por la consternación.