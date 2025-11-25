Una mala combustión de la caldera o de un calentador habría provocado el escape de gas que acabó con la vida de una familia en Torrox

Tragedia en una vivienda de Torrox, en Málaga: unos padres y sus dos hijos mueren por inhalación de gas

Conmoción en Torrox, en Málaga, por la muerte de los cuatro miembros de una familia. Se trata de un matrimonio de 50 años de origen marroquí y sus dos hijos de 17 y 19 años. Fueron los vecinos quienes avisaron al servicio de emergencia. Se dieron cuenta de que algo no iba bien por el olor a gas que salía del domicilio. Los hechos tuvieron lugar sobre las 15:20 horas de la tarde.

Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la familia que se encontraba ya muerta en el interior de la vivienda, situada en una de las calles del casco histórico de la localidad malagueña.

Los bomberos fueron los primeros que consiguieron acceder al interior del domicilio desde donde se percibía un fuerte olor a gas que indicaba una mala señal sobre el estado de los ocupantes. Cuando los efectivos entraron, se encontraron los cuerpos tenidos en el suelo. Según la investigación, todos ellos habrían fallecido la noche del lunes al martes. La familia habrían muerto por intoxicación, supuestamente por la mala combustión en una caldera o de un calentador que habría en la vivienda.

Se encontraron al padre en el salón y al resto de la familia en el dormitorio

El reportero Pepe Palacios se ha trasladado hasta la localidad para explicar cómo ocurrieron los hechos. Lo que levantó las sospechas de los amigos y vecinos de la familia es que ni el matrimonio había ido a trabajar ni tampoco los chicos habían ido al instituto. Cuando llegaron a la casa les alertó ese fuerte olor a gas y que al abrir la puerta el marido estaba muerto en el salón y la mujer y los hijos en los dormitorios.

En Torrox hay una auténtica y absoluta consternación ante lo ocurrido. El alcalde de la localidad y el Ayuntamiento han transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas, quienes tuvieron que recibir asistencia médica ante el shock que les causó la noticia, así como han decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que se celebrará el miércoles 26 de noviembre a las 10:00 frente al Ayuntamiento.