Íñigo Ayllón, guía de montaña y Licenciado en Derecho, con Máster en Derecho de Deportes de Montaña, explica la compleja situación

Thomas Plamberger, el alpinista acusado de dejar morir a su novia, recurre su condena y dice que él no era el guía

La muerte de la joven Kerstin Gurtner por hipotermia tras ser abandonada por su pareja mientras escalaban la montaña más alta de Austria, la cima Grossglockner, ha creado un antes y un después sobre las responsabilidades de un deporte tan extremo como es el alpinismo.

Thomas Plamberger, condenado el pasado febrero a una pena condicional de cinco meses de cárcel, tenía gran experiencia en el ascenso de alta montaña, todo lo contrario de Kerstin. Ambos planearon el ascenso la cima más alta de Austria con 3798 metros, pero una serie de fatídicas decisiones hizo que la joven de 33 años falleciese congelada y exhausta tras 18 horas de ascenso en medio de adversas condiciones meteorológicas. Pero hasta qué punto Thomas es responsable de su fallecimiento.

'Informativos Telecinco' ha contactado con Íñigo Ayllón, guía de montaña y Licenciado en Derecho, con Máster en Derecho de Deportes de Montaña, para conocer desde el ámbito profesional una compleja situación.

El abogado, quien en ocasiones ejerce como perito en juicios por accidentes de montaña o esquí, afirma que es en el juzgado donde se acepta si el caso debe ir por vía civil o penal, teniendo este último “un nivel de exigencia para la condena mucho mayor”, pero tienen “que venir por una imprudencia grave”.

"Esa responsabilidad penal por imprudencia grave le puede pasar a cualquier persona"

Ayllón resalta que “un actuar o falta de actuación” donde la persona “se salta las obligaciones de cuidado que debe tener una persona en su día” no viene porque “alguien sea más experto, sino que esa responsabilidad penal por imprudencia grave le puede pasar a cualquier persona en cualquier ámbito de la vida”.

Sobre las negligencias cometidas por el condenado, el experto diferencia dos fases: “Una es la que los lleva a realizar esa actividad en condiciones precarias, fuera de horario, etcétera. Y otra es, la manera de actuar una vez que se producen los hechos que ya definen el entrar en una situación de emergencia y abandona a la novia”.

"En España es el delito de omisión del deber de socorro"

Las recomendaciones de un experto para hacer frente a la situación

“En el momento que toma la decisión de separarse de ella, hay dos cosas ahí que digamos que chirrían y que podrían entrar perfectamente en lo que en España es el delito de omisión del deber de socorro".

“Lo primero y principal es que no da un aviso en tiempo y forma, lo cual se quedan un poco a merced de las condiciones… Y el segundo punto es que su compañera no la deja en una situación cómoda, ni cómoda ni arropada, y así es evidencia del informe policial, que no tiene suficiente abrigo y que no está en una zona en la que ya puede estar cómoda, sino que al final está colgada de una cuerda fija que había en la cima y sin protección extra frente al tiempo”.

Otro elemento que no 'cuadra' en la historia, según explica el guía de montaña es que cuando se separan “él apaga el teléfono o lo silencia de manera que la comunicación con los grupos de rescate deja de aparecer”.

Lo que recomienda Íñigo Ayllón es que antes de aventurarnos uno debe ser consciente de sus limitaciones y si se siente que no se puede, “dar la vuelta”. Y aunque siempre suelen surgir inconvenientes, hay que salir “preparados y con un sistema de comunicación efectivo en la zona en la que vamos a estar”.

Las negligencias que llevaron a la muerte a la joven Kerstin Gurtner

Thomas ignoró que su pareja no tenía experiencia en ascensos de alta montaña y por tanto las “negligencias” fueron responsabilidad de él al ser quien estaba habituado a ese tipo de situaciones, según sentenció el juez.

Thomas debería haber detenido el ascenso y regresado ante las duras condiciones meteorológicas, con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho bajo cero.

El alpinista no volvió a contactar a los rescatistas hasta tres horas más tarde, cuando sí pidió ayuda, tras haber dejado sola a la mujer, sin equipo especial de abrigo, a escasos metros de la cumbre.

Los equipos de rescate localizaron a la mujer, ya muerta, a las 10.00 horas de la mañana del día siguiente.

Los argumentos del alpinista

Argumentó que planeó la ruta junto a su pareja y que él nunca asumió el papel de guía.

Señaló que la subida transcurría sin problemas hasta que mantuvo una conversación telefónica con la Policía de montaña después de la medianoche, que él calificó como llamada de emergencia, algo que negó el agente que atendió la llamada.

El condenado relató que la mujer, completamente exhausta, le pidió que se marchara y buscara ayuda, algo que él hizo sin dejarle equipo de supervivencia en condiciones meteorológicas con vientos de hasta 74 kilómetros por hora y temperaturas de ocho bajo cero.

Durante el juicio, una exnovia del condenado relató que durante un ascenso que realizaron juntos al Grossglockner, el hombre la dejó atrás en plena noche al considerar que ella iba demasiado despacio, y que nunca más volvieron a subir juntos a una montaña.

El acusado ha recurrido la pena condicional de cinco meses por homicidio imprudente grave, una sentencia contra la que la Fiscalía también ha apelado.