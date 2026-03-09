Jason Hughes solo tenía 40 años y su muerte, tan trágica como desgraciada, ha conmocionado a la comunidad de Georgia

La esposa del profesor quiere que retiren los cargos, "para no arruinar más vidas"

El grupo de alumnos estaba llenando los árboles de la casa del profesor con papel higiénico. Su profesor, que sabía lo que iba a pasar, estaba deseando sorprender a sus alumnos 'in fraganti'.

Entonces se sucedieron las fatalidades. Hughes tropezó y cayó al suelo, resbaladizo por la lluvia. El resto de los hechos están bajo investigación. Todo parece indicar que los estudiantes no se percataron de que el profesor, conocedor de la historia, había salido de su casa. Fue entonces, en medio de la huida tras la gamberrada, cuando Jason Hughes fue atropellado por uno de sus propios alumnos, de 18 años.

El profesor, acostumbrado a lidiar con jóvenes - trabajó como director de la escuela North Hall para una organización llamada NG3, que ayudaba a desarrollar el carácter de los estudiantes de secundaria mediante el servicio comunitario y la tutoría- era "amado por sus estudiantes", según su esposa Laura, en declaraciones al NYT. De hecho, ella mismo quiere que se retiren los cargos contra el joven.

“Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes”, añadió la Sra. Hughes. “Esto iría en contra de la dedicación de toda la vida de Jason a la vida de estos niños”.

Los jóvenes le hicieron los primeros auxilios tras el atropello

Tanto el joven que atropelló a Hughes como el resto`de alumnos le hicieron los primeros auxilios al darse cuenta de lo que había ocurrido, pero el profesor falleció en el hospital. Todos ellos fueron acusados de invasión de propiedad privada y de tirar basura en propiedad privada, delitos menores. Los cinco adolescentes fueron liberados bajo fianza.

Will Schofield, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Hall, recordó la figura de Hughes "un esposo amoroso, un padre devoto; un maestro apasionado, mentor y entrenador, querido y respetado por estudiantes y colegas. Aportó muchísimo a muchas personas de diversas maneras, sirviendo fielmente a Dios. Acompañamos en nuestras oraciones a su esposa y su familia”.