Detenido por retener a dos mujeres con dos armas cortas y un martillo en un pueblo de Burgos

Han sido los sanitarios del centro de salud de la localidad burgalesa los que han avisado a la Guardia Civil tras recibir una llamada

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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 61 años que había retenido a dos mujeres, su madre y la cuidadora, en una vivienda de Quintanar de la Sierra (Burgos), a la que impedía el acceso a los sanitarios, mientras portaba dos armas de fuego cortas y un martillo, ha informado la Guardia Civil.

Han sido los sanitarios del centro de salud de la localidad burgalesa los que han avisado este viernes, sobre las tres de la tarde, a la Guardia Civil tras recibir una llamada para una atención a domicilio en la que estaba implicada una persona en estado alterado y agresivo.

A su llegada a la vivienda, los sanitarios se han encontrado con un hombre que portaba dos armas cortas y un martillo -y no un arma de fuego, un cuchillo y un bate, como inicialmente había informado la Guardia Civil-, y tenía intención de utilizarlos.

La Guardia Civil ha movilizado varias patrullas, algunas derivadas de una intervención previa en la localidad de Villoruebo, donde un joven ha permanecido atrincherado toda la mañana y hacia las 16:30 el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil ha entrado en la vivienda y lo ha detenido. Finalmente, el hombre ha huido de la vivienda y ha sido detenido por los agentes a las afueras de Quintanar de la Sierra, a las 16:50. Las dos mujeres se encuentran en perfecto estado tras el suceso.