BadajozLos recientes avances en la investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos, hace casi 9 años, han hecho recordar otro suceso que conmocionó a la provincia de Badajoz: el de Manuela Chavero, que desapareció el 5 de julio de 2016 en Monesterio en otro caso que requirió de una compleja investigación para, como en el caso de Francisca, estrechar el círculo sobre los sospechosos hasta conseguir una confesión del crimen.

En las pesquisas desarrolladas por las autoridades alrededor de la desaparición de Francisca Cadenas, el giro fundamental en los trabajos para esclarecer los hechos ha llegado esta semana con el hallazgo de los restos óseos de la mujer en el interior de una arqueta en el patio de la vivienda de dos hermanos que han sido detenidos y que eran vecinos de la víctima, residiendo a escasa distancia de su domicilio. En el caso de Manuela Chavero, se tardó cuatro años en localizar su cadáver, que también había sido enterrado y fue localizado en la propiedad de un vecino.

Las similitudes en las desapariciones de Francisca Cadenas y Manuela Chavera

Analizando ambos casos, la primera similitud se produce con las circunstancias más inmediatas a la desaparición. Ambos tuvieron lugar en la provincia de Badajoz, –uno en Hornachos y otro en Monesterio–, en pequeñas localidades donde casi todos los vecinos se conocen.

Además, en ambos sucesos, fue una desaparición repentina, en la que las víctimas percibían una sensación de inmediatez respecto a su regreso a casa. En el caso de Francisca, había salido para acompañar a un matrimonio y su hija, a la que cuidaba cada tarde, hasta el punto en que habían estacionado su vehículo, a muy poca distancia de su casa, pasado un pequeño túnel. No se llevó el móvil y tampoco las llaves. De hecho, le dijo a su hijo pequeño que “ahora” volvía y que no hiciese nada, que ahora preparaba la cena. Sin embargo, nunca regresó.

En el caso de Manuela Chavera, concurrieron circunstancias con cierta similitud: la vecina de Monesterio salió de su casa dejando dentro el teléfono y su documentación, y también dejó las luces encendidas, señal que indica que ella también previa probablemente regresar enseguida a casa. Pero tampoco lo hizo, y también porque un vecino se interpuso en su camino.

Dos desapariciones sin respuesta durante años y con vecinos cercanos como asesinos confesos

En ambos casos, las desapariciones se prolongaron sin respuesta durante años y entre grandes dificultades para la investigación, otra similitud compartida. Si el cuerpo de Manuela Chavero tardó en localizarse cuatro años, tras ser encontrado enterrado en una finca, propiedad del asesino confeso, en el de Francisca Cadenas han sido necesarios casi nueve hasta que la UCO de la Guardia Civil, en una investigación crucial, ha localizado los restos óseos de la víctima en el patio de los dos hermanos detenidos.

Ahí destaca otra coincidencia: en ambos casos la investigación terminó por situar a vecinos muy cercanos como sospechosos principales, y forzándolos posteriormente a confesar.

Respecto a Manuela Chavero, fue Eugenio Delgado, vecino residente a escasa distancia de su vivienda, el que confesó el asesinato tras ser detenido en 2020. Respecto a Francisca, ha sido ‘Juli’, uno de los dos hermanos detenidos, el que acaba de confesar el crimen este mismo viernes 13 de marzo, como ha revelado en exclusiva el programa ‘En Boca de Todos’.

Pese a que durante casi nueve años tanto él como su hermano ‘Lolo’ han insistido en su inocencia, finalmente, y tras verse acorralados, como en el caso de Eugenio y el asesinato de Manuela Chavero, han confesado.

En su confesión, ‘Juli’ ha exculpado a su hermano, quien durante todo este tiempo ha estado manteniendo la coartada de que no estaba en casa, asegurando que se encontraba en el Hospital de Mérida, dado que tenía un familiar ingresado y no se marchó de allí hasta “las once u once y algo”, es decir, la misma hora en la que desapareció la mujer.

El reconocimiento de los hechos por parte del pequeño de los hermanos ahondaría en la que ya era la hipótesis principal: que ‘Juli’ acabó con la vida de Francisca Cadenas y su hermano Lolo, al regresar, ayudó a encubrirlo.

Ahora, mientras la investigación sigue avanzando con más registros en otras propiedades de los detenidos, Hornachos permanece bajo el luto oficial declarado en la localidad, que como sucediese con Monesterio vive ahora marcada, como toda la provincia de Badajoz, por el terrible suceso.