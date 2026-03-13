Los dos hermanos hicieron un enterramiento y cambiaron el suelo adoquinado del patio de luces de la vivienda

‘Juli’, uno de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, confiesa el crimen y exculpa a su hermano

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Este viernes ha habido novedades en el caso de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en Hornachos, Badajoz, en mayo de 2017 y cuyos restos óseos han sido encontrados esta semana en la vivienda de los dos investigados por el suceso. Informa en el vídeo Lídice Benito.

El Juli, uno de los hermanos detenidos, ha admitido que mató a Francisca y ha exculpado a su hermano Lolo, que supuestamente le ayudó a descuartizar y esconder el cuerpo debajo del patio de la casa.

Los dos hermanos hicieron un enterramiento y cambiaron el suelo adoquinado del patio de luces. Cuando entraron, los investigadores se dieron cuenta de que el color del suelo era distinto, aunque lo tapaban unas macetas.

Los vecinos se lamentan de que la Guardia Civil haya tardado tantos años en entrar en la vivienda en la que uno de los hijos de Francisca tenía claro ya entonces que podía estar su madre. "A los 15 minutos de desaparecer Francisca Cadena, él estaba llamando a esa casa, llamó a la puerta, le abrieron y está aquí mi madre, aquí no está tu madre", cuenta una vecina.

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Un testigo había visto a Francisca recorrer el callejón. Después quedaban pocos metros para llegar a su casa, por eso miraban de reojo a sus vecinos, a los que Francisca llevaba comida y atendía. "Siempre lo ha dicho y siempre lo ha manifestado que su madre estaba ahí, que su madre estaba ahí", añade la vecina. La UCO colaboró con los investigadores de Badajoz, pero se paró la investigación hasta finales de 2024, que la UCO ya se centró para llegar a la casa sospechosa desde el primer día.