Los vecinos se lamentan de que la Guardia Civil haya tardado tantos en entrar en la vivienda en la que uno de los hijos tenía claro ya que podía estar su madre

La foto del lugar donde hallaron los restos de Francisca Cadenas: el color del suelo era distinto y lo intentaron ocultar con macetas

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El hermano menor de los detenidos en Hornachos ha confesado este viernes ante la Guardia Civil el crimen de Francisca Cadenas tras su desaparición en 2017, y ha exculpado a su hermano. La confesión se ha producido ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra, en un interrogatorio que ha durado aproximadamente una hora y media. Allí permanecen detenidos los dos hermanos después de que este pasado miércoles fueran encontrados restos óseos de Francisca Cadenas en el patio de su vivienda. Informa en el vídeo Lídice Benito.

El Juli, uno de los hermanos detenidos, ha admitido que mató a Francisca y ha exculpado a su hermano Lolo, que supuestamente le ayudó a descuartizar y esconder el cuerpo debajo del patio de la casa.

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Los dos hermanos hicieron un enterramiento y cambiaron el suelo adoquinado del patio de luces. Cuando entraron, los investigadores se dieron cuenta de que el color del suelo era distinto, aunque lo tapaban unas macetas.

Los vecinos se lamentan de que la Guardia Civil haya tardado tantos años en entrar en la vivienda en la que uno de los hijos de Francisca tenía claro ya entonces que podía estar su madre. "A los 15 minutos de desaparecer Francisca Cadenas, él estaba llamando a esa casa, llamó a la puerta, le abrieron y está aquí mi madre, aquí no está tu madre", cuenta una Maite Benítez, vecina de Hornachos.

Un testigo había visto a Francisca recorrer el callejón. Después quedaban pocos metros para llegar a su casa, por eso miraban de reojo a sus vecinos, a los que Francisca llevaba comida y atendía. "Siempre lo ha dicho y siempre lo ha manifestado que su madre estaba ahí, que su madre estaba ahí", añade la vecina. La UCO colaboró con los investigadores de Badajoz, pero se paró la investigación hasta finales de 2024, que la UCO ya se centró para llegar a la casa sospechosa desde el primer día.