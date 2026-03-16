El Ayuntamiento de Iniesta ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo

De complexión delgada, ojos marrones y pelo castaño, llevaba un chándal azul y abrigo negro la última vez que le vieron

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CuencaEl Ayuntamiento de Iniesta, en Cuenca, ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a Jesús Gómez Pardo, joven de 19 años desaparecido desde el viernes 13 de marzo.

De complexión delgada, ojos marrones y pelo castaño, llevaba un chándal azul y abrigo negro la última vez que le vieron, tal como ha compartido también SOS Desaparecidos, que ha emitido igualmente una alerta ante cualquier pista sobre él. Además, han compartido la matrícula del vehículo que conducía, un Citroën C3 blanco.

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El Ayuntamiento de Iniesta pide colaboración ciudadana para encontrar a Jesús

Informando de la desaparición y reclamando colaboración ciudadana, desde el Ayuntamiento de Iniesta han apuntado que hay un “operativo de búsqueda con voluntarios en marcha”.

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“Todas las personas interesadas en colaborar con la labores de búsqueda pueden acercarse desde ya a la Plaza de la Concepción, donde la Agrupación Local de Protección Civil está coordinando la búsqueda de Jesús”, han señalado a través de un mensaje en las redes sociales del consistorio.

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Ante cualquier pista sobre su paradero, llaman a contactar a través de los canales y medios habilitados para ello: