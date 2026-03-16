Buscan a Jesús Gómez, joven de 19 años desaparecido desde el viernes 13 de marzo en Iniesta, Cuenca
El Ayuntamiento de Iniesta ha pedido colaboración ciudadana para encontrarlo
De complexión delgada, ojos marrones y pelo castaño, llevaba un chándal azul y abrigo negro la última vez que le vieron
CuencaEl Ayuntamiento de Iniesta, en Cuenca, ha solicitado la colaboración ciudadana para encontrar a Jesús Gómez Pardo, joven de 19 años desaparecido desde el viernes 13 de marzo.
De complexión delgada, ojos marrones y pelo castaño, llevaba un chándal azul y abrigo negro la última vez que le vieron, tal como ha compartido también SOS Desaparecidos, que ha emitido igualmente una alerta ante cualquier pista sobre él. Además, han compartido la matrícula del vehículo que conducía, un Citroën C3 blanco.
El Ayuntamiento de Iniesta pide colaboración ciudadana para encontrar a Jesús
Informando de la desaparición y reclamando colaboración ciudadana, desde el Ayuntamiento de Iniesta han apuntado que hay un “operativo de búsqueda con voluntarios en marcha”.
“Todas las personas interesadas en colaborar con la labores de búsqueda pueden acercarse desde ya a la Plaza de la Concepción, donde la Agrupación Local de Protección Civil está coordinando la búsqueda de Jesús”, han señalado a través de un mensaje en las redes sociales del consistorio.
Ante cualquier pista sobre su paradero, llaman a contactar a través de los canales y medios habilitados para ello:
- El teléfono 678 04 39 45
- El 616 31 95 97
- El 868 286 726 de Sos Desaparecidos
- El 062 de la Guardia Civil
- El 091 de la Policía
- El 112
- El mail info@sosdesaparecidos.es
- El mail del Centro Nacional de Desaparecidos: colaboracion-cndes@interior.es