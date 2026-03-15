Patrullas de Seguridad Ciudadana continuarán recorriendo el cauce dentro de sus cometidos genéricos

María Teresa, la mujer de 56 años que sigue desaparecida en Asturias tras caer al río al intentar coger agua con un caldero

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AsturiasLa Guardia Civil ha dado por finalizada este domingo la búsqueda de la mujer de 56 años que el pasado 6 de marzo se cayó al río Silvestre, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, en la que han colaborado la Policía Local de tres ayuntamientos, bomberos del Servicio de Emergencias del Principado, Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil.

Según fuentes del Instituto Armado, a partir de ahora las patrullas de Seguridad Ciudadana de los concejos por los que discurren el río Nalón y el Silvestre, afluente del primero, continuarán recorriendo el cauce dentro de sus cometidos genéricos y manteniendo un contacto frecuente con la familia de la mujer desaparecida.

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Además, según lo previsto en el protocolo para los casos de personas desaparecidas, se ha procedido a la obtención de muestras biológicas de familiares de primer grado para poder llevar a cabo una posible identificación.

Se ha inspeccionado el cauce desde Soto de Ribera a El Entrego

El operativo se retomó este domingo, dificultado en su búsqueda por la gran cantidad de agua que arrastra el río Nalón, con el respaldo desde el aire de un dron y ha inspeccionado el cauce desde Soto de Ribera a El Entrego en una jornada en la que el inicio de la temporada de pesca, con la afluencia de pescadores que supone, hacía albergar esperanzas de que aumentasen las posibilidades de localizar a la desaparecida.

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La hija de la mujer dio aviso a los servicios de emergencias a las 19:40 horas del 6 de marzo en una llamada en la que alertaba de que su madre se había caído por accidente al río Silvestre.

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Se encontraron dos prendas de vestir de la mujer desaparecida

En la jornada del pasado domingo fueron localizadas dos prendas de vestir de la mujer en la zona en la que había sido vista por última vez, en el entorno de Piñera, mientras que en la del martes fue encontrada una zapatilla en el margen del río cerca de su vivienda.

Desde entonces, la búsqueda ha proseguido sin éxito con la participación de medios aéreos -helicópteros y drones- que han rastreado el cauce del río Nalón hasta su desembocadura mientras que patrullas a pie han inspeccionado sus orillas así como las del afluente que cayó la mujer.