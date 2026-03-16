El asalto al lugar donde acabó con la vida de la empresaria tuvo lugar en presencia de su hija, de 16 años

Tras el crimen, y siguiendo indicaciones, lanzó por la ventana un botín valorado en 2.000 dólares, joyas y monedas de colección

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MoscúDanil Sekach, futbolista ruso de 20 años, se enfrenta a una pena que podría ser de hasta 15 años de cárcel tras haber admitido ser el autor del asesinato de una empresaria en Moscú por orden de un grupo de estafadores.

Según ha señalado el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el asesino habría tenido lugar el pasado viernes, cuando la víctima, tras negarse a abrir una caja fuerte, recibió varios puñetazos y puñaladas del futbolista.

La empresaria fue asesinada por el futbolista en presencia de su hija menor

“Por orden de los estafadores, (el asaltante) llegó (al apartamento) para abrir la caja fuerte. Seguidamente, estos le ordenaron matar a la dueña del piso”, señala el CIR, reconstruyendo los hechos.

A todo ello se suma además que el suceso tuvo lugar en presencia de la hija de la víctima, de 16 años, y a la que también engañaron los estafadores telefónicamente haciéndose pasar por policías.

Una vez perpetrado el crimen, y siguiendo nuevamente sus indicaciones, Danil Sekach lanzó por la ventana un botín valorado en 2.000 dólares, joyas y monedas de colección. Además, mantuvo retenida a la menor hasta el día siguiente.

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El joven futbolista, detenido, dice arrepentirse del asesinato de la empresaria

Con las autoridades buscando al responsable de los hechos, el joven futbolista ruso fue detenido el sábado a 14 kilómetros del lugar donde ocurrió todo, en un hotel. Allí, ya acorralado, confesó el crimen: “Lo admito todo y me arrepiento”, dijo, siendo detenido.

Danil Sekach jugaba en el equipo B del club Ural de Yekaterimburgo, que ha señalado, según la agencia RIA Nóvosti, que el defensa había dejado hacía días la disciplina del equipo para, supuestamente, cursar estudios en Moscú. Y nada más lejos de la realidad: el futbolista, que llegó a militar en las academias de clubes prestigiosos y reconocidos en Rusia como el Lokomotiv de Moscú o el Rostov, entre otros como el Stroguinó y Saturn, ahora se enfrenta a una severa condena por un macabro asesinato.