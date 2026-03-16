Al parecer al joven se le cayeron las gafas mientras daba un paseo con su pareja por la zona conocida como los acantilados de Barranco Rubio

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Un joven de 28 años ha muerto este domingo al caer desde un acantilado de 10 metros de altura en Orihuela Costa (Alicante).

El accidente se produjo sobre las 18 horas, cuando la víctima paseaba junto a su pareja por el paseo marítimo y presuntamente resbaló y cayó en la zona de acantilados de Barranco Rubio de la localidad. Sin embargo, fuentes de la investigación apuntan a que el joven se precipitó al vacío cuando trataba de recuperar unas gafas que el habían caído, según adelanta Información.

Unos ciclistas que pasaban por la zona intentaron auxiliar al hombre tras ser alertados por la pareja del accidentado. Poco después, una unidad de asistencia medicalizada SAMU fue movilizada hasta el lugar, situado en el barrio de Mil Palmeras. Un tramo de primera línea del litoral que no está adaptado al paso de peatones y carece de barandillas, pese a ello es un área muy frecuentada por transeúntes y residentes de la zona.

Rescate complicado del cuerpo

Finalmente, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil rescataron el cuerpo del joven, que se encontraba en una zona de difícil acceso. Por su parte, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del cuartel de Pilar Horadada se han hecho cargo de la investigación.

El levantamiento del cadáver se produjo sobre las 22:00 horas. Está previsto que se le realice la autopsia en las próximas horas.