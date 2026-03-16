El hombre detenido tenía concretamente antecedentes por dos casos de denuncias de otras mujeres en los años 2011 y 2019

Detienen a un hombre por el presunto asesinato de su pareja, una mujer de 64 años, en Pedreña, Cantabria

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Marina de CudeyoLa mujer de 64 años asesinada en Pedreña, Cantabria, murió por asfixia compatible con estrangulamiento en un crimen que se investiga como presunta violencia machista y por el que permanece detenida su pareja, un hombre de 52 años con antecedentes, tal como ha precisado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio que había convocado este lunes el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, –al que pertenece Pedreña y que ha declarado dos días de luto–, ha señalado que no había denuncias previas por violencia de género entre la pareja. Sin embargo, ha detallado que el hombre detenido tenía concretamente antecedentes por dos casos de denuncias de otras mujeres en los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid. Tenía condena firme en ambos casos pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGén, de protección a las víctimas.

El asesinato machista en Pedreña: la víctima, hallada sin vida con signos de violencia

Fue el sábado cuando la víctima fue hallada sin vida en su vivienda con signos de violencia. Su pareja, el hombre ahora detenido, de 52 años, fue quien llamó a las autoridades para alertar de que había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio. Sin embargo, y tras conocerse el resultado de la autopsia, que apuntaba a su muerte por un hecho violento, este último sería arrestado el domingo por agentes de la Guardia Civil como presunto autor del crimen.

Mientras la investigación continúa, se espera que el detenido pase mañana, 17 de marzo, pase a disposición judicial.

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Según ha señalado el alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, trasladando la “tristeza, pesadumbre y dolor" del municipio”, la víctima y el presunto autor de la muerte “no son vecinos de toda la vida” del pueblo, pero sí llevaban varios años viviendo en él, en concreto, en el característico edificio Gorostegui, en la curva del muelle.

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Según informó el también, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero sí los citados antecedentes con otras mujeres. Ahora, el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto diligencias por este caso, mientras desde la Delegación se trasladó la información recabada hasta el momento sobre el presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.