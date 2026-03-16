El presunto asesino de su pareja en Pedreña fue detenido tomando una caña y leyendo un libro en el bar

No habia denuncias entre ellos, pero él sí que tenía antecedentes por violencia de género.

La estrategia definitiva de la UCO que delató a los detenidos en el crimen de Francisca Cadenas: "Los dejaron libres para ver qué hacían"

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Nerea, una de las camareras de Jándala, recuerda el momento exacto. Su vecino era detenido por la policía en su bar mientras tomaba una cerveza y leía un libro. Tan tranquilo. Lo que no sabía Nerea es que el hombre presuntamente, había matado de forma violenta a su pareja. Algunos ni eran conscientes de que el hombre tenía pareja, porque nunca bajaba con ella al restaurante. Pero así era. Tampoco sabía nadie que tenía antecedentes por violencia de género. Pero así era.

Los vecinos sí recuerdan a la mujer asesinada paseando con su perro por el vecindario, muy amable. Reconocen que él era una persona a la que se veía que iba más a lo suyo, pero el impacto en la comunidad ha sido importante. No en vano, cuentan con un presunto asesino entre sus vecinos.

Su presunto asesino llamó a la Policía y dijo que se había encontrado a su pareja muerta

La víctima, de 64 años, fue hallada sin vida en su vivienda con signos de violencia. Precisamente fue su pareja, un hombre de 52, quien llamó a la Policía diciendo que había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio. El varón fue detenido este domingo por la Guardia Civil como presunto autor del crimen, si bien los hechos se produjeron el sábado. El resultado de la autopsia, que demostró que la mujer había sido víctima de una muerte violenta, ha sido clave para proceder a su detención.

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, ha trasladado la “tristeza, pesadumbre y dolor" del municipio”. La víctima y el detenido “no son vecinos de toda la vida” del pueblo, pero sí llevaban varios años viviendo en él, en concreto, en el característico edificio Gorostegui, en la curva del muelle. No habia denuncias entre ellos, pero él sí que tenía antecedentes por violencia de género.